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    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    12 сентября 2023, 17:47

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16, истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически, Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом, подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим, нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего, противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее, в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

    9 сентября 2023, 18:54
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    Коментарии (23)
    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (49)
    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

    Коментарии (33)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (6)
    12 сентября 2023, 02:55
    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС

    Пентагон: ВВС США приступают к реорганизации, вызванной конкуренцией великих держав

    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Соединенных Штатах в связи с нынешней эпохой «конкуренции великих держав» начинается реорганизация военно-воздушных и воздушно-космических сил, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    Кендалл сообщил, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав». Крупные усилия, по его словам, будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – приводит его слова ТАСС.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США и Китая, но в своем выступлении несколько раз упомянул и Россию. Китай, заявил он, «готовится к войне». «Конкретно к войне с Соединенными Штатами», – утверждал министр ВВС.

    При этом американская сторона не считает войну неизбежной. «Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится», – заявил Кендалл.

    Министр напомнил о русско-японской войне 1904–1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Кендалл сказал, что «оперативные тактические поражения», особенно в случаях, когда это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    «Предоставлю вам самим строить умозаключения по поводу того, какими были бы сегодня последствия провала проецирования Америкой силы в западной части Тихого океана», – заключил министр ВВС.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США усиливают конфронтацию с Китаем.

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    11 сентября 2023, 18:14
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

    Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    @ Александр Сафронов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Налаживание отношений с КНДР – важная, но непростая задача. В рамках диалога с Пхеньяном нужно учитывать санкционные решения СБ ООН и мнение Сеула, однако сближение двух стран сегодня важно как никогда раньше. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал кореевед Константин Асмолов. Ранее в Кремле анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.

    «В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    «В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

    «Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

    «Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

    «Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

    Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

    Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

    Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.

    Коментарии (12)
    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (10)
    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

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    12 сентября 2023, 13:58
    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

    Заслуженный пилот Смирнов: Новое чудо на пшеничном поле было бы невозможно без профессионализма пилотов

    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Как посадка на пшеничном поле, так и отказ гидросистемы могли привести рейс Сочи – Омск к катастрофе. Однако пилотам удалось повторить подвиг летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле четыре года назад. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный пилот Олег Смирнов. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области.

    «Отказ гидросистемы – очень опасная поломка. Элемент отвечает за торможение самолета. Соответственно, при неисправности увеличивается длина пути остановки. На обычной полосе это привело бы к выезду машины за пределы ВПП. Вероятно, поэтому было принято решение лететь в Новосибирск, там полосы длиннее», – сказал Олег Смирнов, заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

    «Вынужденная посадка в поле в свою очередь также несет за собой высокие риски. На местности может оказаться препятствие, например камень или бревно. Экипаж большого лайнера не может этого увидеть глазами из кабины», – акцентирует собеседник.

    «Нынешняя посадка – это настоящее чудо в поле. И оно не первое за последние годы. Ранее похожий случай произошел на кукурузной плантации в Подмосковье. Однако счастливый финал происшествий был бы невозможен без высокого уровня профессионализма наших летчиков», – подчеркивает эксперт.

    «Надо понимать, что пилоты были вынуждены принимать важнейшие решения на огромной высоте. Летчики не могут остановиться, чтобы подумать. Правильный выбор должен быть совершен за несколько секунд. Способны на это только мастера своего дела», – отмечает он.

    «Отдельно следует сказать и о профессионализме других членов экипажа. Бортпроводники смогли сохранить жизнь и здоровье всем пассажирам самолета. Кроме того, члены команды грамотно выпустили аварийные трапы, что позволило безопасно покинуть лайнер и избежать паники на борту», – резюмировал Смирнов.

    Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, уточнила пресс-служба Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.


    СМИ также опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Саму машину уже решили отправить в Новосибирск для ремонта. Как пояснил глава Омской области Виталий Хоценко, это связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные.

    Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

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    12 сентября 2023, 05:16
    Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ответ России лишает США статуса мировой державы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Ответ России на санкции лишает США статуса мировой державы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты лишаются статуса ведущей мировой державы на фоне укрепления позиций БРИКС в мире, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что в настоящее время происходит полная реорганизация миропорядка. Он напомнил, что США ввели экономические санкции в отношении России и параллельно с этим их риторика в отношении Китая становилась все более агрессивной, с американской стороны звучало все больше угроз. Все это побудило Москву и Пекин «более усердно работать над созданием нового миропорядка», передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Бывший аналитик ЦРУ отметил, что БРИКС существует уже не первый день, однако происходящее, по его оценке, «по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь». «Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем», – сказал эксперт.

    Москва ранее заявляла, что Россия и Китай целенаправленно способствуют укреплению роли государств «БРИКС плюс» в «Большой двадцатке».

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    11 сентября 2023, 11:42
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах

    Шеслер: Жители новых регионов проголосовали за будущее в России

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ, новые регионы продемонстрировали очень высокую явку. Это объясняется желанием еще раз подтвердить, что их выбор в пользу России оказался верным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в России завершился ЕДГ-2023. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые голосовали в составе РФ. Во всех регионах победила «Единая Россия»

    «Жители новых регионов с особым трепетом отнеслись к возможности поучаствовать в выборах. Для них это первое голосование в составе России. Они ощущают ответственность за будущее своей малой Родины, поэтому и пошли на избирательные участки. Это демонстрация поддержки действий федеральной власти», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И на эти процессы не смогла повлиять даже угроза обстрелов со стороны ВСУ. Наоборот, опасность не только закалила людей, но и подстегнула их желание принять участие в выборах. Это принципиальный момент: есть российская власть, которая защищает, и есть прошлые «хозяева», отголоски взаимодействия с которыми, в виде летящих снарядов, необходимо преодолеть», – отмечает собеседница.

    «Сделать это можно исключительно за счет еще более плотной интеграции в состав России. Участие в прошедших выборах воспринимается местным населением как важный шаг на пути трансформации регионов. Этим же объясняется и победа «Единой России», – подчеркивает эксперт.

    «Для жителей этих территорий, партия власти является относительно новой. Фактически, ей еще только предстоит оправдать то доверие, которое выразили граждане. Население связывает с действиями «Единой России» качественные перемены в своей жизни и надеется, что в будущем их города станут еще лучше», – считает Шеслер.

    «Многие в новых регионах приятно удивлены уровнем социального обеспечения, который приносит Россия на эти земли. Например, люди удивляются истинно бесплатной медицине. Никто не просит закупать шприцы, йод, наволочки и другие «расходники». Пациентов кормят хорошими обедами, а не перловой баландой, как на Украине», – уточняет собеседница.

    «Преобразились и школы. В сентябре детей встретили ухоженные классы, а к учебным заведениям проложили асфальт. Эти вещи привычны для большой России, но жители новых регионов впервые сталкиваются с подобным отношением. Конечно, они связывают эти достижения с правительством РФ, которое прочно ассоциируется с «Единой Россией», – резюмирует Шеслер.

    Накануне в новых регионах России завершились выборы в рамках единого дня голосования. В ДНР участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих к этому моменту успели выразить свое мнение. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР, где процедура завершилась в 16.00. По словам зампредседателя избиркома республики Марианны Сумской важное мероприятие было проведено «без происшествий».

    При этом во всех регионах отмечается высокая явка. В ДНР показатель превысил 76%, в ЛНР – 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях – более 66% и 65% соответственно. Об этом сообщает ТАСС. Желание граждан поучаствовать в выборах отмечают и иностранные наблюдатели. Так, глава «Прусского общества Берлин – Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия) отметил, что жители стремились отдать свой голос, несмотря на боевые действия.

    По его словам, выборы ощущались как значимый исторический момент. В то же время, его коллега из Исландии, Конрад Магнуссон, рассказал о том, что на один из участков в Херсонской области прилетел дрон. «Однако люди все равно пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Они хотят быть частью РФ и не желают возвращаться к тому, что было раньше», – подчеркивает он.

    В голосовании во всех новых регионах  победила «Единая Россия».  Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат 78,03%, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила первые итоги прошедшего Единого дня голосования.

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    11 сентября 2023, 10:04
    В США заявили о рухнувших надеждах Запада на поражение России

    Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, и неохотно восхищаются действиями российской армии на Украине, заявил журналист Чей Боуз.

    Он считает, что прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, уверенность в том, что Россия рухнет под давлением санкций, не оправдалась. По словам Боуза, неоконсерваторы, стоящие за провалом Запада, столкнулись с сокращением возможностей отступления, передает РИА «Новости».

    Журналист также добавил, что военные на Западе «неохотно восхищаются» эффективной адаптацией стратегии России на поле боя.

    Боуз также заявил, что поражение Украины, которая является «доверенным лицом Запада», может разрушить НАТО, нивелирует престиж и репутацию альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине.

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    11 сентября 2023, 13:58
    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада

    Политолог Скачко: Зеленский боится, что покровители вынудят его пойти на перемирие

    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский с помощью заявлений о неискренности западных стран пытается вести свою игру и отговорить покровителей от возможного перемирия. Самим же европейцам и американцам Украина интересна только в качестве «Антироссии». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в искренности поддержки западных стран.

    «Ни одна из стран Запада не является искренней по отношению к Украине. Каждая из них решает свои проблемы и задачи. Великобритания пытается вернуть свое влияние на мировой арене, США хотят еще больше увеличить зависимость европейских государств от себя, а ЕС поступает так, как ему укажут в Вашингтоне», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Но главная цель западных государств – это создание из Украины «Антироссии», которая должна победить в бою против нас или сгореть. Счастье простых жителей страны Зеленского и его покровителей не волнует», – подчеркивает собеседник.

    «Заявления Зеленского о неискренности стран Запада – это его личная инициатива. Он боится того, что покровители вынудят его пойти на перемирие. В таком случае политик сразу лишится власти, так как ему придется отвечать за все проблемы своего государства, снять военное положение и провести выборы. Поэтому он пытается вести свою игру, но получается не очень хорошо», – отмечает он.

    «Также не очень понятно, что Зеленский имел в виду под полностью милитаризированной экономикой. Все предприятия страны уже сейчас работают на военную отрасль. Даже доходы с сельского хозяйства сейчас идут на нужды армии», – резюмировал Скачко.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать его страну.

    Кроме того, он сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт станет войной на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал.

    При этом Зеленский заявил, что морально готов к переходу на милитаризированную экономику, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, Зеленский ранее обвинял западные страны в замедлении темпов контрнаступления. По мнению политика, этому способствует малое число поставок вооружений. Также он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Не только Зеленский позволяет себе выступать против своих покровителей. Ранее на этот шаг пошел командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал вопреки рекомендациям западных стран настаивал на усилении обороны близ Купянского района, вместо сосредоточения войск на юге.

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    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

    Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова и чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле»? Подробности

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