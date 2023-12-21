Минобороны Украины подтвердило, что дети главы ведомства живут в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее в украинских СМИ, которые ознакомились с поданной Умеровым декларацией за 2022 год, появилась информация о том, что его дети якобы получили гражданство США и находятся за границей.

Как говорится в сообщении Минобороны Украины, десятилетний сын Умарова и две дочери восьми и двух лет являются гражданами только Украины. Там уточнили, что документы им после окончания срока действия предыдущих выдали в посольстве Украины в США, и именно поэтому в декларации было указано место выдачи документов – США, передает ТАСС,

Ведомство заявило также, что члены семьи Умерова еще в 2016 году были вынуждены уехать за границу после «покушений и угроз» из-за его деятельности, связанной с вхождением Крыма в состав России по итогам референдума в 2014 году.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild сообщил, что власти в Киеве намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж.