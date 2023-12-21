Bild рассказал о желании властей Украины мобилизовать уехавших мужчин

Bild: Киев намерен привлечь к военной службе украинцев, уехавших за рубеж

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, пока обсуждается, что произойдет, если украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших в Германию и другие страны, добровольно не придут в призывные центры, передает ТАСС.

Умеров сообщил, что для начала власти попросят их сообщить о себе в призывные центры ВСУ, а в будущем планируется заранее информировать рекрутов о том, какую подготовку мобилизованные пройдут, как будут вооружены, где и когда будут служить.

«Это ведь не наказание – заступиться за собственную страну и служить ей. Это честь», – заявил министр.

Bild уточнила, что к настоящему времени в ФРГ из украинцев в возрасте от 18 до 60 лет остаются 189 484.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.