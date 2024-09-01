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    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан
    Президент Черногории объяснил решение поддержать санкции против России
    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области
    Допущенный до ОИ российский дзюдоист Махмадбеков сменил спортивное гражданство
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    19 комментариев
    1 сентября 2024, 06:43 • Новости дня

    В Раде рассказали о нежелании Запада давать Киеву деньги вместо оборудования

    Глава комитета Рады Герус заявил о нежелании Запада помогать Украине деньгами вместо оборудования

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны, помогая Украине восстанавливать энергосистему, предпочитают передавать ей оборудование, а не деньги, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

    «Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы», – приводит слова Геруса ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его словам, Запад предпочитает передавать Украине либо оборудование, либо материалы. Герус не пояснил, чем вызвано такое отношение Запада, но отметил, что «Укрэнерго», вероятно, является «единственной компанией», получающей от Запада финансовые средства напрямую. По словам Геруса, страны Запада доверяют «Укрэнерго» и уверены, что компания «эти деньги будет использовать честно и эффективно».

    Напомним, украинские СМИ сообщали, что глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий может быть уволен в ближайшее время из-за недостаточной защиты энергетических объектов.


    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    31 августа 2024, 17:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров каналу RT.

    «Те, кто выступает против, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

    Лавров также отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны могли легко прийти к соглашению, но Украина отказалась от этого.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

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    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    1 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.

    «Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

    На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

    Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

    В результате атак БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

    «Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

    Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

    Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Коментарии (20)
    31 августа 2024, 20:22 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате обстрела пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате нападения местная жительница получила осколочное ранение спины, написал глава региона в Telegram-канале.

    В селе Отрадное из-за атаки беспилотника сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Устинка – пробита кровля в жилом доме.

    Также, по словам Гладкова, в селе Дунайка Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона оказались выбиты окна в жилом доме.

    Ранее российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ.

    Коментарии (18)
    31 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский назвал непростой обстановку на нескольких направлениях фронта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сложная для ВСУ ситуация наблюдается на четырех фронтах на территориях ДНР, контролируемых Киевом, а также в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам украинского лидера, на покровском направлении наблюдается наибольшее количество штурмов, также сложная обстановка сложилась на краматорском, торецком и купянском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на красноармейском направлении, которое позже усилили по приказу Зеленского.


    Коментарии (2)
    1 сентября 2024, 01:51 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.

    В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.

    В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

    Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.

    Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.

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    31 августа 2024, 16:12 • Новости дня
    В Одесской области пять человек получили ранение из-за брошенной в них гранаты
    В Одесской области пять человек получили ранение из-за брошенной в них гранаты
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Одесской области мужчина бросил гранату в толпу людей, пять человек получили травы, сообщило украинское издание «Фокус».

    По данным СМИ, украинец сначала сделал замечание группе людей, которые распивали алкоголь в гараже, но ответа от них не дождался. Тогда он бросил в помещение гранату Ф-1. В результате взрыва четверо мужчин и одна женщина были госпитализированы в реанимацию, передает ТАСС.

    В полиции инцидент не комментировали.

    Ранее в Одессе призывники устроили массовую драку у военкомата.

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    31 августа 2024, 09:46 • Новости дня
    НПО: Погибший украинский пилот Месь активно выступал за поставки F-16
    НПО: Погибший украинский пилот Месь активно выступал за поставки F-16

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения истребителя F-16, за несколько месяцев до трагедии активно выступал за передачу Украине западных боевых самолетов, сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.

    Отмечается, что Месь вместе с коллегой Андреем Пильщиковым в 2023 году посетил США, где встречался с американскими политиками и военными, чтобы убедить западных партнеров в необходимости поставить Украине современные истребители F-16, передает RT.

    В сообщении организации Wingmen for Ukraine указано, что Месь был не только опытным пилотом, но и ярым сторонником укрепления военного потенциала Украины.

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    31 августа 2024, 07:44 • Новости дня
    Посол Украины пожаловался на отсутствие доверия в отношениях с Бразилией

    Посол Украины в Бразилии Мельник заявил о почти полном отсутствии доверия в отношениях между странами

    Посол Украины пожаловался на отсутствие доверия в отношениях с Бразилией
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях между Украиной и Бразилией доверие почти полностью отсутствует, нет нормальной коммуникации, заявил украинский посол Андрей Мельник.

    Мельник, который прежде занимал должность посла в Германии, заявил, что с Берлином у Киева, «несмотря на все трудности, был нормальный контакт и постоянная коммуникация». По его словам, с Бразилией у Украины, «к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации». В частности, Киев не знал о подготовке бразильско-китайской мирной инициативы.

    Мельник отметил, что такая коммуникация позволяла Берлину жаловаться на его действия Киеву. «Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Мельник рассказал, что в Бразилии ему «четко и брутально» обозначили красные линии – все сообщения в соцсетях «читаются и докладываются лично министру», бразильцы «на эти посты реагируют очень болезненно».

    Он посетовал, что уговорить Бразилию на сотрудничество сложно, потребуется не один год. Москва была «намного активнее» в работе с Глобальным Югом, а Украина «присутствовала здесь недостаточно», сосредоточившись на ЕС и НАТО. «Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», – сказал он.

    Мельник также посетовал на катастрофическую ситуацию с кадрами: «Мы вынуждены искать людей буквально на улице». По его словам, «во всей системе МИД есть буквально несколько человек, дипломатов низкого и среднего звена, знающих португальский язык», но они заняты «в других посольствах».

    На должности проводится уже третий конкурс, поскольку «ни по внутреннему, ни по внешнему конкурсу» подходящих людей не выявили. «Так не может работать система. Это катастрофа», – сказал он.

    Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. В Бразилии Мельник посетовал, что в этой стране никто не хочет говорить об украинском конфликте.

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    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    31 августа 2024, 22:28 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе

    Лавров заявил о желании Борреля остаться в истории в качестве главного русофоба в Европе

    Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, комментируя слова Борреля о том, что переговоры возможны только на основе «формулы Зеленского», заявил: «Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик».

    Он подчеркнул, что Боррель скоро покинет свою должность. «Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».

    Напомним, Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает. Однако при этом он отметил, что в ЕС рассматривают только «формулу Зеленского».

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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