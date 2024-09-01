Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
В Раде рассказали о нежелании Запада давать Киеву деньги вместо оборудования
Глава комитета Рады Герус заявил о нежелании Запада помогать Украине деньгами вместо оборудования
Западные страны, помогая Украине восстанавливать энергосистему, предпочитают передавать ей оборудование, а не деньги, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
«Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы», – приводит слова Геруса ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, Запад предпочитает передавать Украине либо оборудование, либо материалы. Герус не пояснил, чем вызвано такое отношение Запада, но отметил, что «Укрэнерго», вероятно, является «единственной компанией», получающей от Запада финансовые средства напрямую. По словам Геруса, страны Запада доверяют «Укрэнерго» и уверены, что компания «эти деньги будет использовать честно и эффективно».
Напомним, украинские СМИ сообщали, что глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий может быть уволен в ближайшее время из-за недостаточной защиты энергетических объектов.