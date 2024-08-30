В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине
Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Также он иронично отметил, что украинские военные не дали российским военнослужащим получить премию за уничтожение F-16.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за «дискоординации между подразделениями» ВСУ.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.