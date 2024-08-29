Депутат Рады сообщила, что F-16 был сбит по ошибке ракетой Patriot

Депутат Рады Безуглая: Истребитель F-16 был сбит украинской ракетой Patriot

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, это случилось во время массированного удара ВС России 26 августа. Она добавила, что такие случаи возможны во время войны, но в командовании ВСУ царит «культура лжи», что ухудшает систему управления военными решениями. Безуглая отметила, что на Покровском направлении происходит подобная дискоординация, но ни одного генерала ВСУ не наказали, передает «Газета.Ru».

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.