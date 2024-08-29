Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия

МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

Tекст: Вера Басилая

По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

«Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.