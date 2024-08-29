Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.3 комментария
Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал вторжение украинской армии в Курскую область, призвав снять все ограничения на удары по России западным оружием.
По его словам, Украина «проявила большое стратегическое мужество», вторгнувшись на российскую область, передает ТАСС.
Более того, Боррель призвал дать Киеву больше систем ПВО и разрешить использовать западное оружие «в полную силу».
Также глава дипслужбы ЕС сообщил, что 6 млрд евро помощи Украине остаются замороженными из-за вето Венгрии, пообещав искать пути преодоления данного вето.
Кроме того, Боррель признал, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто.
«Буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь, в сфере ПВО», – пообещал Боррель.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.