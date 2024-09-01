Отлов дельфинов и косаток для индустрии развлечений запрещен в России

Вступил в силу закон о запрете отлова в России дельфинов и косаток для индустрии развлечений

Tекст: Антон Антонов

Их добыча возможна в исключительных случаях, когда получено разрешение соответствующей комиссии – ее состав и порядок должен утвердить кабмин. Решения комиссии будут публиковать на официальном сайте Минсельхоза России в пятидневный срок со дня поступления в министерство.

В пояснительной записке к проекту закона указывалось, что Россия остается одной из немногих стран, в которых ведется отлов косаток и белух для индустрии развлечений, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2018 году в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Было решено выпустить животных в естественную среду. Операция по выпуску белух и косаток началась в июне 2019 года и завершилась в ноябре.



