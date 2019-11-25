Опубликовано видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии представил итоговое видео, на котором запечатлен выпуск последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Видео опубликовано на YouTube-канале института. На нем видно, как белух погружают на научно-исследовательские суда и отпускают в бухте Успения.

В ноябре из «китовой тюрьмы» выпустили последних белух.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент Владимир Путин. Он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. В итоге приняли решение выпустить животных в естественную среду.

Операция по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы» началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.