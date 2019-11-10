Из «китовой тюрьмы» выпустили последних белух

Специалисты в бухте Успения в Приморья выпустили из «китовой тюрьмы» последних белух, сообщили в тихоокеанском филиале ВНИРО.

«Все белухи выпущены», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИРО.

Белух выпустили с судов «Профессор Кагановский», где было 18 животных, и с судна «Зодиак», где было 13 животных.

Осенью 2018 года было открыто уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними. Всех животных было решено выпустить в естественную среду.