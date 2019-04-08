Всех животных из «китовой тюрьмы» решили выпустить на волю

Ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу.

«Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду», – сказал глава Приморья Олег Кожемяко на брифинге, в котором приняли участие исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и российские ученые, сообщает РИА «Новости».

Также сообщается, что команда Жан-Мишеля Кусто и российские ученые подписали соглашение о работе по выпуску косаток.

«Работая вместе, я убежден, мы достигнем успеха. Сегодня мы подписали совместное соглашение о научном сотрудничестве. Оно принесет результаты в самое ближайшее время», – сказал заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что животные содержались в бухте Средняя, которую позже и назвали «китовой тюрьмой».

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.