Глава Минприроды заявил о планах летом выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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            Глава Минприроды заявил о планах летом выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

            4 апреля 2019, 12:48

            Текст: Алина Назарова

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            Косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно выпустить в дикую природу предстоящим летом, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

            «Мы прошли очень тяжелый период времени – зиму, когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех убили. Наступает летний период, когда эту работу провести можно и нужно», – сказал Кобылкин, передает РИА «Новости».

            Ранее в комментарии НСН Кобылкин говорил, что косаток и белух планируют вернуть в естественную среду обитания в июне-июле. «По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от четырех до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода. Главное в операции – произвести все мероприятия грамотно, чтобы не потерять ни одну особь», – заявил министр.

            По его словам, работу по выпуску необходимо провести крайне осторожно и аккуратно. «Эта работа сегодня в руках нашей науки. Мы не преследуем иных целей, кроме как вести эту работу максимально открыто... Я сделаю все возможное, чтобы эта работа была максимально открытая и вы ее все видели», – добавил Кобылкин.

            Глава ведомства отметил, что какой бы ни была «золотая клетка» для животных, свобода для них лучше всего.

            Кобылкин также предложил председателю общества «Будущее океана» Жану-Мишелю Кусто, который прибыл в Россию для помощи косаткам и белухам, снять фильм о их выпуске в дикую природу. «По итогам этой работы, мы уже разговаривали с господином Кусто, неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм», – заявил Кобылкин.

            Напомним, команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко прибыла в Россию для спасения косаток из «китовой тюрьмы». Российскими властями Кусто и его команде была оказана помощь в ускоренном получении виз. Океанологи войдут в рабочую экспертную группу, в рамках которой ведущие российские ученые уже проводят разносторонние исследования и работу на месте.

            История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. В феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток и белух; в Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

            Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.

            В марте сообщалось об ухудшении состояния косаток и белух в приморской бухте Средняя. Однако немедленно выпустить косаток и белух, как установили специалисты, нельзя, потому что выловили их в Охотском море, которое пока сковано льдом, а в Приморье для косаток и белух нет необходимой кормовой базы.

            По закону, отлов морских млекопитающих в России разрешен лишь в нескольких случаях. Их имеют право ловить представители коренных малочисленных народов для своих традиционных потребностей. Обычно они промышляют моржей. Китообразных также можно отлавливать в научных и культурно-просветительских целях. На научный отлов квоты, как правило, очень незначительные. А в культурно-просветительских целях китообразных и ластоногих отлавливают для передачи в океанариумы и дельфинарии. В России потребности в таких животных невелики, поэтому их продают в Китай и другие страны Восточной Азии.


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