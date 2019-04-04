Глава Минприроды заявил о планах летом выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно выпустить в дикую природу предстоящим летом, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Мы прошли очень тяжелый период времени – зиму, когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех убили. Наступает летний период, когда эту работу провести можно и нужно», – сказал Кобылкин, передает РИА «Новости».

Ранее в комментарии НСН Кобылкин говорил, что косаток и белух планируют вернуть в естественную среду обитания в июне-июле. «По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от четырех до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода. Главное в операции – произвести все мероприятия грамотно, чтобы не потерять ни одну особь», – заявил министр.

По его словам, работу по выпуску необходимо провести крайне осторожно и аккуратно. «Эта работа сегодня в руках нашей науки. Мы не преследуем иных целей, кроме как вести эту работу максимально открыто... Я сделаю все возможное, чтобы эта работа была максимально открытая и вы ее все видели», – добавил Кобылкин.

Глава ведомства отметил, что какой бы ни была «золотая клетка» для животных, свобода для них лучше всего.

Кобылкин также предложил председателю общества «Будущее океана» Жану-Мишелю Кусто, который прибыл в Россию для помощи косаткам и белухам, снять фильм о их выпуске в дикую природу. «По итогам этой работы, мы уже разговаривали с господином Кусто, неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм», – заявил Кобылкин.

Напомним, команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко прибыла в Россию для спасения косаток из «китовой тюрьмы». Российскими властями Кусто и его команде была оказана помощь в ускоренном получении виз. Океанологи войдут в рабочую экспертную группу, в рамках которой ведущие российские ученые уже проводят разносторонние исследования и работу на месте.

История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. В феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток и белух; в Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.

В марте сообщалось об ухудшении состояния косаток и белух в приморской бухте Средняя. Однако немедленно выпустить косаток и белух, как установили специалисты, нельзя, потому что выловили их в Охотском море, которое пока сковано льдом, а в Приморье для косаток и белух нет необходимой кормовой базы.

По закону, отлов морских млекопитающих в России разрешен лишь в нескольких случаях. Их имеют право ловить представители коренных малочисленных народов для своих традиционных потребностей. Обычно они промышляют моржей. Китообразных также можно отлавливать в научных и культурно-просветительских целях. На научный отлов квоты, как правило, очень незначительные. А в культурно-просветительских целях китообразных и ластоногих отлавливают для передачи в океанариумы и дельфинарии. В России потребности в таких животных невелики, поэтому их продают в Китай и другие страны Восточной Азии.