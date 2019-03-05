Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль

Контрольное управление администрации президента России решило взять вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что проблему с косатками «нельзя считать закрытой», и теперь этим вопросом «будет заниматься контрольное управление президента», тему возьмет под особый контроль администрация президента, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на разные точки зрения, которые сформировались в обществе, в том числе и в среде ученых, относительно того, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после «тюрьмы».

По его словам, мнения разделились: «Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что они (косатки – прим. ВЗГЛЯД) смогут и что их нужно до потепления выпускать. Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные, если их выпустить будут обречены на смерть».

Это «чуть-чуть затрудняет процесс разрешения».

«Де-факто ситуация не разрешена. Поэтому мы будем очень внимательно наблюдать», – заключил Песков.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье.

Также актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы», присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.

Напомним, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело.