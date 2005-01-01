Памела Андерсон попросила Владимира Путина о помощи

Голливудская актриса, член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом о помощи в освобождении косаток и белух, содержащихся в центре передержки под Находкой в Приморье.

Письмо опубликовано на официальном сайте фонда Памелы Андерсон.

«Я пишу Вам о 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки. Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за принятие важных мер по прекращению международной продажи этих китов. … Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов», – говорится в письме.

В письме также выражается надежда, что правительство России будет работать вместе с российскими экологами и международными специалистами для разработки профессионального плана по возвращению этих косаток и белух в дикую природу.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

Президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье.