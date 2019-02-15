Кожемяко пригласил Жана-Мишеля Кусто помочь косаткам и белухам в Приморье

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что пригласил Жана-Мишеля Кусто, сына Жака-Ива Кусто, помочь косаткам и белухам из «китовой тюрьмы».

Кожемяко заявил, что Кусто «с удовольствием встретят», если у того «есть желание приехать». По словам главы региона, «рекомендации и советы были бы очень востребованы».

Как заявил Кожемяко, за пострадавшими косатками и белухами следят ученые, «никаких угроз жизни» нет, передает ТАСС.

Напомним, Жан-Мишель Кусто призвал российские власти спасти косаток и белух. 11 косаток и 90 белух нелегально держали в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средней под Находкой.