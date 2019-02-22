Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье

Президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье.

Соответствующее поручение содержится в документе на сайте Кремля, утвержденном по результатам проверки Генеральной прокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

«Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края», – говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад указанные ведомства должны представить до 1 марта 2019 года.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.