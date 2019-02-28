Из-за «китовой тюрьмы» в Приморье завели новые дела

В отношении компаний, организовавших «китовую тюрьму» в Приморье, возбудили новые административные дела о нарушении правил рыболовства, сообщает ФСБ.

По делам получены заключения специалистов, которые свидетельствуют «о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации», передает РИА «Новости».

Новые дела были возбуждены в минувший понедельник пограничным управлением ФСБ по Приморью в отношении компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

Именно эти организации «осуществили добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края».

Дела возбуждены по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», которая для юрлиц предполагает выплату «от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения».

В данный момент в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 87 белух.

В свою очередь природоохранная прокуратура по итогам проверки установила, что три пропавшие из вольеров в бухте Средняя в Приморье белухи «уплыли в отверстия в сетках вольеров», сообщил Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович.

«Доказательств, что с ними случилось что-то, мы не установили. Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то мы и соответствующие меры не принимаем», – добавил он.

Заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрей Шорохов сказал, что надзорное ведомство работает во взаимодействии с другими органами в рамках проверок ситуации.

Так, «в таможню была направлена информация и в Россельхознадзор, чтобы не допустить перемещения косаток и белух через границу».

«Обеспечительные меры – уголовное дело расследуется, в рамках него принимается решение о принятии обеспечительных мер, признании вещественными доказательствами косаток и так далее», – заявил Шорохов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на скорое решение проблем с косатками и белухами, находящимися в центре передержки в Приморье.

Сообщалось также, что актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы», присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом о ситуации вокруг оказавшихся в неволе китов.