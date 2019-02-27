Песков выразил надежду на скорое решение проблемы с «китовой тюрьмой»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на скорое решение проблем с косатками и белухами, находящимися в центре передержки в Приморье.

«Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена, и они будут выпущены на свободу», – сообщил он ТАСС, комментируя призыв американского актера Леонардо Ди Каприо поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух.

Ранее к президенту России Владимиру Путину обратилась актриса и модель Памела Андерсон.

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении косаток и белух. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Как следует из документа, судьба млекопитающих должна быть решена Минприроды совместно с Минсельхозом до 1 марта 2019 года.