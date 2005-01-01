Ди Каприо присоединился к просьбе Памелы Андерсон к Путину

Актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье.

Посты об этом он опубликовал в соцсетях, поставив ссылку на соответствующую петицию на Change.org, передает РИА «Новости».

Таким образом, Ди Каприо присоединился в этой просьбе к актрисе и модели Памеле Андерсон, обратившейся к президенту России Владимиру Путину.

В ноябре 2018 года СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело о незаконном вылове косаток и белух организованной группой, позднее возбудили дело о жестоком обращении с животными.

По данным Общественной палаты, сейчас в бухте Средняя в неволе содержатся 87 белух и 11 косаток.

Президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте в Приморье.