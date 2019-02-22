Эксперт оценил поручение Путина решить ситуацию с «китовой тюрьмой»

Поручение президента России Владимира Путина о необходимости решить ситуацию с содержащимися в «китовой тюрьме» в Приморье косатками и белухами позволит предотвратить появление новых жертв среди животных, уверен исполнительный директор отделения международной неправительственной организации «Гринпис» России Сергей Цыпленков.

«Важно, что в документе указаны сжатые сроки исполнения поручения (до 1 марта 2019 года – прим. ред.), что говорит о том, что президент считает необходимым как можно быстрее разрешить данную ситуацию и не допустить появления дальнейших жертв», – отметил Цыпленков, передает РАПСИ.

«По мнению ряда экспертов, косаток и белух нельзя прямо сейчас выпустить на волю, потому что необходимо прежде провести их адаптацию», – добавил представитель «Гринпис».

«Не менее важно то, что дано поручение определить дальнейшую судьбу китообразных вместе с научными и общественными организациями. Уверен, что будет выработано решение, которое позволит не только спасти «арестантов», но также будут внесены необходимые изменения в законодательство, которые не позволят повториться ситуации в будущем», – отметил правозащитник, сообщается на сайте совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее президент поручил решить вопрос об освобождении косаток и белух, которые содержатся в вольерах в бухте Средняя Приморского края. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Как следует из документа, судьба млекопитающих должна быть решена Минприроды России совместно с Минсельхозом России до 1 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело о незаконном вылове косаток и белух организованной группой (часть 3 статьи 256 УК). В феврале этого года СК по Хабаровскому краю возбудил дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). По данным Общественной палаты, в настоящее время в бухте Средняя в неволе содержатся 87 белух и 11 косаток.