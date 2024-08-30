Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

Меня сегодня спросил товарищ, человек от политики и чтения новостей далекий.

– Когда это всё закончится, сколько еще будет: год, два?

Я честно ответил, что не знаю. Есть разница между прогнозом о возможных действиях Киева и НАТО в ближайшее полгода и прогнозом о сроках окончания войны. Слишком много факторов влияет на это.

Но я совершенно точно уверен чем всё закончится. Нашей победой. Это определенно. Потому что нас поставили перед выбором быть или перестать быть, идти в будущее или навсегда остаться в истории, и то ненадолго, пока ее не перепишут враги.

А еще я убежден, что победу может приближать каждый из нас. Что ответ на вопрос «когда уже?» зависит от каждого из нас, живущих в России. Так не может быть, что одна часть страны воюет, волонтерит, помогает фронту и армии, а теперь и беженцам, деньгами. А другая поглядывает и спрашивает: «ну когда уже, что вы так долго»?

Хотим победить и желательно скорее (я, правда, про скорее не уверен)? Тогда нам всем надо быть с армией, помогать армии. Ты против войны, мораль не позволяет помогать фронту? Не понимаю этого, но оставлю право каждому видеть ситуацию, как он хочет. Итак, не хочешь помогать военным? Помоги мирным, беженцам, людям, которые потеряли всё, которых убивали только за то, что они русские (мы еще все вздрогнем, когда узнаем подробности военных преступлений ВСУ в Курской области).

Не хочешь помогать ни армии, ни мирным, а просто хочешь, чтобы было «как раньше»? Так не будет. И не получится быть в стороне. Любой человек, который сегодня живет в России, работает, поддерживает нормальную жизнь, укрепляет промышленность, экономику, даже свой маленький бизнес укрепляет, должен понять, что для Запада он враг. Потому что каждый человек, кто не убежал, кто остался в России, разделил судьбу Родины, сделал тяжкий выбор через страх, для Запада опасен. Потому что выбрал быть русским, россиянином, жить дома. И значит, пусть даже косвенно, ломает планы по уничтожению России.

Даже если человек оппозиционен, не любит Путина лично и власть в целом, но живет в России и продолжает трудится, для Запада не свой. Потому что человек этот не захотел предать Родину, несмотря на все вопросы к государству.

И не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, для Запада враг, мишень и цель. Всё очень просто. И это нужно понять, осознать и действовать, исходя из этого осознания. Не знаю, можно ли не помогать фронту, если осознавать, что враг тебя намерен убить.

Даже если кто-нибудь думает, что происходящее не касается его, он ошибается. Хата с краю сгорает первой. Так вышло, что мы с какого-то момента все мобилизованы. Ответ на вопрос «когда уже все закончится?» не очевиден. Они еще долго будут стараться нас убить. Они же и начали не в Курске. Как боевиков в дудаевской Чечне финансировали, помните? Так это было аж 30 лет назад. Но всё ведь то же самое.

И важнее кто мы и чего мы хотим. И понимаем ли, что тыл это давно не тыл, а Запад не пощадит всех.

И да, мы устали от того, что происходит. Мы же люди. И слишком много было, что трудно пережить. Крымский мост, Херсон, Белгород, «Крокус Сити», Курск. Но скажите, кто нынче верит, что с нами будут договариваться о чем-то? Мы договориться можем только сами с собой. О том, что пойдем мы все вместе к победе. Куда же еще нам идти.

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