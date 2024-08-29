Почему мы не уничтожаем Киев

«Ты ему дал то, что он хотел, а я – то, что ему было нужно». Эта фраза из фильма «Легион» целиком и полностью характеризует взаимоотношение российского населения и президента Владимира Путина в вопросе нанесения «масштабного ответного удара по Украине».

Ни для кого не секрет, что каждый второй в соцсетях этого требует. И если разговоры о применении тактического ядерного оружия можно отметать как чрезмерные и ненужные (поскольку мы не будем заражать нашу нынешнюю и будущую территории), то, например, возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по Киеву вполне обсуждаема.

Речь, конечно, не об ударах по жилым кварталам, а об уничтожении центров принятия решений. Как военных (Генштаб, Минобороны, Главное управление разведки, СБУ), так и гражданских (офис президента на Банковой, Верховная рада, кабмин). И здесь есть множество аргументов.

Аргумент первый – справедливость. Для киевского режима правил войны не существует. Он организует убийство российских журналистов. Он атакует атомные электростанции (на что не решались даже многие террористические организации). Он пытает российских пленных. Он систематически и целенаправленно обстреливает гражданские объекты как на «старой», так и на «новых» российских территориях. Наконец, он открыто и демонстративно хамит в адрес президента Путина.

Аргумент второй – устрашение. Да, вероятно, в этих зданиях никого из важных персон не будет – лица, принимающие решения на Украине (либо получающие указания напрямую из Лондона) давно сидят по бункерам. Однако сами здания являются своего рода символами украинского государства. Их уничтожение продемонстрирует решимость России не только вести войну до победного конца, но и стремление дотянуться до главных украинских террористов. И тогда другие потенциальные террористы, возможно, будут воздерживаться от нарушения правил ведения войны. А население Украины поймет, на чьей стороне сила и решимость – а значит победа.

Аргумент третий – побуждение. Не лидеров киевского режима, понятно – Зеленский, Буданов и иже с ними недоговороспособны. Они прекрасно знают, что по завершении украинского эксперимента их всех ждет домик в условном Лондоне, приличная сумма денег на счетах и гарантия защиты от Москвы (если та вдруг решит вынуть из ножен «Меч Гедеона»). Однако у значительной части региональных элит такой гарантии нет – особенно той части, которая управляет Востоком Украины. И прежде всего той, которая находится на оккупированной киевским режимом российской территории. Сейчас они под контролем СБУ демонстрируют лояльность Киеву – в том числе и потому, что не видят какой-то угрозы со стороны Москвы. Считают, что в случае приближения российских войск смогут эвакуироваться. Однако если Россия покажет, что взяла курс на физическое уничтожение лиц, принимающих решения в том числе и на региональном уровне (то есть, проще говоря, начнет бить по областным и городским администрациям, как она это сделала в начале СВО в Николаеве), то, возможно, эти элиты тоже поймут, на чьей стороне сила и решимость. После чего включат режим «свадьба в Малиновке» и будут искать контакты с Москвой. Конечно, это звучит несколько похабно – но подобные контакты помогут российской армии быстрее освобождать территории, а значит спасут жизни российских солдат и мирных граждан Российской Федерации.

Однако несмотря на эти три очевидных аргумента Москва удар так и не наносит. Да, Украину регулярно посещают «Герани», «Кинжалы», «Искандеры» и прочие изделия российского ВПК, однако они бьют по военным объектам, энергетике, газокомпрессорным станциям, складам и т. п. Ни одно из них так и не прилетело в условную Банковую. Что, по мнению ряда экспертов, лишь сделало главу киевского режима более дерзким и наглым. Ощущая собственную безнаказанность и неуязвимость, он вместе с другими лидерами режима устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область, где по его приказанию были похищены гражданские люди для пополнения «обменного фонда». И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая.

Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои, не менее серьезные, аргументы. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, не на побуждении или страхе, а на издержках и стратегии.

Да, можно взять и уничтожить важные с символической точки зрения здания – российские «Кинжалы» вполне на это способны. Однако при этом будет огромное количество побочных жертв. Начиная с уборщиц и секретарей и заканчивая мирными жителями (эти здания стоят в окружении жилых домов). Из чего режим Зеленского может соорудить этакую «Бучу на максималках», которая серьезно осложнит международное положение Москвы. Да, на реакцию западных стран Россия может не обращать внимания – однако пострадает и образ Москвы в государствах Глобального Юга.

Кроме того, эти удары вынудят Москву изменить нынешнюю стратегию ведения СВО – стратегию, которая гарантированно приведет к победе. Войну на истощение, которую Россия ведет против киевского режима. Избегая громких акций, Москва системно уничтожает украинскую армию и инфраструктуру, в то же время постоянно предлагая сесть за стол переговоров (и тем самым как бы перекладывая вину за продолжение войны на Зеленского и его иностранных хозяев). Это нужно и важно потому, что после СВО Москве придется интегрировать население освобожденных территорий – и оно должно знать, что за все жертвы и разрушения несет ответственность не российская армия, а не желавший решать дело миром киевский режим.

Таким образом, Владимир Путин, по всей видимости, и пытается дать российскому населению не то, что он хочет, а то, что ему нужно. Не месть, справедливость, устрашение – а победу в войне.