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    Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    @ EPA/ТАСС

    28 августа 2024, 14:00 Мнение

    Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

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    Девять лет назад в чате школьного класса моей дочки родители решили проявить активность и помочь домам престарелых. На тот момент я со своей командой уже помогала нескольким таким домам в Донбассе. Также на нашем попечении были несколько хосписов, приютов и интернатов. И просто одинокие старики, оказавшиеся в зоне боевых действий. Я почти постоянно моталась туда, делала репортажи, снимала видео, писала об этом и проводила сборы на помощь людям.

    Так вот я написала в тот самый чат, что если у кого-то есть желание помочь, можно это сделать – и помочь пожилым людям Донбасса. В ту же секунду один из учителей очень агрессивно отреагировал, сказав: давайте без политики. Там еще последовало несколько неприятных сообщений от него, но я, слава Богу, уже забыла их содержание. Без политики, так без политики. Как скажете, друзья.

    Тогда же, в 2015 году, в личку несколько родителей отписались, что хотят участвовать, но в целом в чате воцарилась гробовая тишина.

    Не те старики, неправильные. Сами виноваты. Не там родились. А помогать немощным не с теми позициями (хотя многие из них вообще уже не имели никакой позиции) – политика. Так вот вышло.

    И я хорошо помню ощущение, что ко мне было отношение такое, словно я предложила что-то постыдное, за что многим стало неловко. Больше эту тему я не поднимала. Про помощь военным с началом СВО, которую мы начали, я молчу.

    Почему я вспомнила об этом сейчас?

    Мне часто пишут люди, которые участвуют в помощи, что в их окружении многие именно так реагируют, как тот учитель. Кто-то заикнется на работе или в группе детского сада: а давайте поможем? И в ответ волына про «политику», «военщину» и т. п. А риторика про военных – это фигня. Для тех, для кого это «политика» – и старикам «не тем» было помочь западло. Многие корпорации пытаются огибать «сложные» вопросы. И это не только в маленьких коллективах, но в крупных компаниях. Когда пытаются быть «нейтральными».

    Нейтральными. Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. По пляжам Севастополя. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    Вот что я скажу таким.

    Если ваши родители окажутся в зоне обстрелов, вы забудете свою позицию. Их позицию. Вы будете выть от невозможности им помочь. Вы забудете про принципы и веру в «мир во всем мире». Если вы, конечно, нормальный человек.

    Сейчас это уже давно не «политика», друзья, а вопрос выживания. Нашего и вашего, в том числе.

    И если мы проиграем эту войну, ваши оттопыренные пальчики со словами «политика» не помогут получить тепленькое место под солнцем в новом мире. Вас так же, вместе со мной, такой неправильной, сотрут в порошок.

    А так – да, каждый, конечно, волен в своих решениях и позициях.

    Но время нынче другое. Поэтому и спрос будет другой.

    А мы победим в любом случае. С вами или без вас – нам не очень важно.

    Но это становится все важнее и важнее для вас.

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