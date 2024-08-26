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    26 августа 2024, 14:40 • Политика

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Украина готовится к началу боевых действий против Белоруссии

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка?

    МИД Украины потребовал от Белоруссии «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинская разведка якобы получила данные о том, что Минск «сосредоточивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины».

    При этом украинская сторона заверила, что Киев не собирается предпринимать «никаких недружественных действий против белорусского народа». Вместе с тем там добавили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

    Отметим, что ранее командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщал, что страна действительно наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Речь шла об авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войсках. В начале августа к границе также были направлены подразделения спецназа и ракетных войск.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил соответствующие решения «агрессивной политикой» Украины. В интервью телеканалу «Россия 1» он уточнил, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат.

    В экспертном сообществе отмечают, что Украина умышленно провоцирует Белоруссию в надежде втянуть республику в конфликт. «Минск лишь отвечает на те шаги, которые предпринимает украинская сторона. Если речь идет о сосредоточении подразделений ВСУ на границе, то мы подтягиваем свои войска, чтобы нападение не оказалось неожиданностью. В Киеве же сейчас пытаются создать дымовую информационную завесу и обвинить нашу страну в агрессивных намерениях», – объясняет белорусский политолог Алексей Дзермант.

    Кроме того, Киев намеревается информационно-психологически воздействовать на белорусов, добавил собеседник. «Я не исключаю, что они хотят запугать граждан возможным вторжением и ударами по территории республики. Пока это только политическая игра, но мы внимательно следим за военными приготовлениями, которые происходят по соседству», – подчеркнул спикер.

    По его мнению, в вовлечении белорусской стороны в противостояние есть свои интересанты, среди которых западные центры. «Эти силы хотят создать для России новые проблемы. Именно они выступают за расширение конфликта», – считает Дзермант.

    Офис Зеленского продолжает действовать, руководствуясь тактикой трусов, добавляет украинский политолог Владимир Скачко. По его версии, Киев уверовал в то, что может предпринимать любые шаги, но при этом не отвечать за последствия. Он напомнил, что именно Киев перебросил значительную часть войск к границе, а Минск лишь ответил зеркально. Теперь же МИД Украины «выкатил» требование к Белоруссии.

    «Таким образом офис Зеленского пытается переложить ответственность за готовящуюся приграничную провокацию на белорусскую сторону», – убежден собеседник. Политолог призвал серьезно относиться к дипломатическому заявлению Киева, поскольку, по его мнению, это можно расценивать и как подготовку к началу боевых действий против Минска.

    «ВСУ способны пойти на это по приказу Запада. Причем против республики задействуют серьезный арсенал, который есть как у украинцев, так и у наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Напомню, что планы по белорусскому направлению периодически обсуждаются и украинскими чиновниками, и европейскими политиками», – указал Скачко. «На случай реализации этого сценария

    на Украине наверняка уже сочинили объяснения: будто бы именно Минск их спровоцировал, а они лишь защищались.

    Фактически заявление МИД – это подстилание соломки», – допускает спикер. Вместе с тем готовы отговорки и на случай, если операция провалится. «Тогда в Киеве будут говорить о том, что в их неудачах виноваты не они сами, а Белоруссия, которая хорошо подготовилась и смогла отразить атаку», – добавил политолог.

    Собеседник убежден: Белоруссия не оставит без внимания все эти «махинации». «Республика, как сказал Александр Лукашенко, гарантированно защитит себя от любой угрозы, а также выполнит свои союзнические обязательства перед Москвой», – уточнил Скачко.

    О провокационном характере заявления МИД Украины говорит и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «В Киеве давно пытаются обвинить Минск в подготовке якобы нападения на страну. При этом сами ВСУ неоднократно фактически нарушали границу Белоруссии. И сбитые дроны это подтверждают», – напомнил он. По мнению собеседника, основная цель призывов киевского руководства к Минску – привлечь внимание к якобы возвращающейся угрозе на севере Украины и получить от Запада дополнительную финансовую и военную помощь. В свою очередь Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, напоминает:

    подготовка противника к нападению на Курскую область также сопровождалась информационным вбросом о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы и ВСУ нужно защитить город.

    «В случае с Минском может быть реализован тот же сценарий», – уточнил Козюлин. Впрочем, он не исключает, что провокация возможна и на территории России, в том числе в Брянской области. «Цель Украины – обострить ситуацию. Для Киева это важно на фоне неудач в Донбассе и курской авантюры. Это попытка перевернуть шахматную доску и начать новую игру», – считает эксперт.

    По его мнению, нехватка сил не станет препятствием для реализации задумки Киева. «ВСУ испытывают «голод» на многих направлениях. Однако, как показывает практика последних лет, именно в такие моменты противник пытается все переиграть», – отметил собеседник. Он уверен, что подобные попытки Украины встретят соответствующий ответ. «Белоруссия, безусловно, отреагирует на провокации как на дипломатическом уровне, так и реальными действиями. Однако конкретные шаги пока прогнозировать рано», – заключил Козюлин.

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