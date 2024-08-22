Зачем Киев отправил диверсантов в Брянскую область

Украина готовит «курский сценарий» в Брянской области

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть в Брянскую область. По словам губернатора Александра Богомаза, боестолкновение произошло в Климовском районе, противник был остановлен силами Пограничного управления ФСБ и военными. В настоящее время обстановка стабилизировалась. Между тем ночью противник пытался атаковать регион при помощи дрона, но и эта попытка была пресечена, добавил глава региона.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области, а уже 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Вскоре в регионе объявили режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

Между тем, по словам Владимира Зеленского, вторжение в Курскую область было призвано создать некую «буферную зону» на российской территории. О том же ранее заявляла и министр по вопросам интеграции Украины Ирина Верещук, газета ВЗГЛЯД подробно писала о шансах создания такой зоны. Примечательно, согласно данным российского Минобороны, к 22 августа противник потерял в боях в Курской области более 4,7 тыс. военнослужащих и еще 68 танков.

Между тем Россия продолжает укреплять оборону. Так, было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Их управлением займется новая структура – Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Газета ВЗГЛЯД также подробно объясняла задачи данных формирований.

В экспертном сообществе уверены, что целью вылазки ДРГ в Брянской области было «прощупывание» обороны в этом регионе. «Противник будет пытаться раздергивать наши ресурсы, добавляя точки напряжения», – комментирует ситуацию военкор Александр Коц. По его мнению, также стоит ожидать ударов на Теткино и со стороны украинского Глухова на Рыльск. Атака может состояться и на Белгородском направлении в Краснояружском и Грайворонском районах.

ДРГ – это всего несколько десятков человек, отмечает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. «ВСУ явно понесли потери, но никаких результатов при этом не достигли», – сказал он. По его мнению, ДРГ преследовала ряд задач. «Во-первых, по всей видимости, украинские боевики пытались прощупать, насколько российские силы готовы встречать и отражать подобные атаки. Во-вторых, в Киеве хотят создать видимость очага давления, чтобы заставить наше командование перебросить дополнительные резервы в Брянскую область, тем самым ослабив группировку в Курской области или где-то еще», – пояснил собеседник.

Рожин, как и Коц, не исключает, что вылазки ДРГ противника в регион повторятся. Он напомнил слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что на границе его страны с Украиной находятся более 120 тыс. военнослужащих ВСУ. «Киев перебрасывал оттуда подразделения в Сумскую и Черниговскую области для вторжения в Курскую область. При этом там есть и силы, которые противник еще не пускал в дело. То есть потенциал для очередных авантюр в приграничных районах у них имеется», – считает аналитик.

Для того чтобы ВСУ не удалось повторить «курский сценарий» в Брянской области, важно предпринять ряд мер, продолжил спикер. «В первую очередь необходимо укреплять границу и насыщать созданные группировки противотанковыми средствами и дронами. Кроме того, нужно иметь в тыловой линии «пожарные команды», которые в случае прорыва границы и реализации негативного сценария немедленно вступили бы в бой», – детализировал Рожин.

Важна и работа разведки, уточнил собеседник. «Вовремя выявленная концентрация сил противника и сосредоточение техники, а также планы по направлениям удара позволяют максимально эффективно противодействовать его замыслам. Речь идет о комплексной разведке: воздушной, технической и агентурной», – акцентировал он.

Рожин не исключает, что противник может строить планы «по захвату какого-нибудь райцентра или прорыву к Брянску». «Но украинские резервы не бесконечны»,

– подчеркнул эксперт. В возможной попытке вторжения в регион собеседник увидел политические мотивы. Он напомнил, как после очевидных неудач в Курской области Зеленский объяснил операцию созданием некой «буферной» зоны.

«Дело в том, что ВСУ не смогли достичь главной цели – прорваться к Курской АЭС, поэтому в Киеве перепридумывают изначальные цели атаки. Но даже если наши оппоненты решатся на пиар-акцию в Брянской области, это не отменит проблем с постепенным обрушением фронта противника под Торецком (Дзержинск) или Красноармейском (Покровск)», – считает Рожин.

О том, что шансы на успешную атаку в Брянской области у противника практически отсутствовали, говорит и Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Тем не менее ВСУ явно пытались прощупать нашу оборону, а также, вероятно, сверить свои расчеты с полученными от западной разведки сведениями о ситуации на границе. Кроме того, Киев не оставляет надежд посеять панику среди населения», – считает Козюлин.

Спикер напомнил, что до вторжения ВСУ в Курскую область в приграничье аналогичным образом действовала ДРГ. На этом фоне нельзя исключать того, что противник надеется реализовать тот же сценарий, но теперь в Брянской области. «Однако сейчас фактор неожиданности отсутствует. Российское командование предпринимает все меры, чтобы исключить повторения украинского вторжения. С этой целью, в частности, в приграничных регионах были созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск», – заключил Козюлин.