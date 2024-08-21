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    21 августа 2024, 19:00 • Общество

    Новые группировки войск займутся севером Украины

    Эксперты назвали задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Новые группировки войск займутся севером Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Россия укрепляет оборону приграничья. Создание новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» позволит более эффективно координировать действия различных силовых структур в рамках отражения атак противника. Какие цели будут выполнять сформированные объединения и смогут ли они в будущем перейти от обороны к наступательным операциям?

    В России создадут группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе Вооруженных сил. В министерстве обороны пояснили, что командующие новых формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями армии в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    При этом новые группировки следует отличать от пограничных сил ФСБ, которые не предназначены для борьбы с крупными механизированными соединениями. «В случае активных наступательных действий противника пограничники должны подкрепляться общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, группировки смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30–40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия.

    То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей.

    В случае же с группировкой «Белгород» все не так однозначно. На этом направлении уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе», – перечислил Рожин.

    «Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник полагает, что создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия режима чрезвычайной ситуации в регионе или его части последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами:

    например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – уточнил Рожин.

    В свою очередь Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, выделяет две основные задачи новых группировок войск. Первая – купирование текущих проблем на границе Курской области, вторая – предотвращение прорывов в соседних регионах. «Для достижения этих целей необходимо наращивать эффективность межструктурного взаимодействия», – уточняет он.

    «Мы знаем, что в состав группировок войдут как представители спецслужб, так и Минобороны. Разумеется, для координации действий служащих, чей профиль деятельности разительно отличается, необходим отдельный институт, которым и станет Координационный совет. Его широкий функционал позволит качественно разделять сферы ответственности разных структур», – подчеркивает собеседник.

    Кроме того, группировки будут организованы таким образом, чтобы усиление приграничных рубежей не повлияло на общий ход СВО,

    сказал военный эксперт Константин Сивков. Об этом свидетельствует и успешное наступление ВС России в Донбассе, которое идет параллельно операции на границе Курской области. «С других участков фронта солдаты перебрасываться, скорее всего, не будут. Речь идет о создании многовидовых формирований, в состав которых войдут представители Вооруженных сил, спецслужб, Росгвардии и МВД», – сказал военный эксперт Константин Сивков.

    «Их задачей станет отражение возможных попыток вторжения со стороны противника. Главным отличием от пограничных сил ФСБ будет качественно иное оснащение вооружениями. При этом общие способы командования войсками не изменятся, но на обороноспособности приграничных регионов эта инициатива отразится исключительно положительно», – заключил Сивков.

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