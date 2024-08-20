Торможение операции в Курской области ставит перед ВСУ новую дилемму

Эксперты предположили направление основного удара украинской армии

Tекст: Евгений Поздняков

Военные эксперты допускают, что вторжение ВСУ в районы Курской области – лишь отвлекающий манер, призванный скрыть подготовку главного удара на другом участке фронта. По мнению военкора Александра Коца, противник может «ломануться» через село Теткино, а также севернее него, со стороны Глухова на Сумщине. По его оценке, цель противника – создать плацдарм в районе реки Сейм.

Несколько иную версию высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Генерал-майор полагает, что противник планирует передислоцироваться под Курском в попытке начать атаку на новом участке. Он также заверил, что российские силы полностью контролируют сложившуюся ситуацию, передает ТАСС.

При этом накануне ВСУ начали бить по мостам в Курской области. Транспортная инфраструктура через реку Сейм Глушковского района была полностью разрушена. Отрезанными оказались 30 населенных пунктов, в том числе Теткино, Попово-Лежачи и Волфино, причем основную роль в этом играют поставки западных вооружений.

С другой стороны, операция ВСУ очевидно забуксовала. В этой связи в экспертном сообществе разделились мнения о будущих действиях украинской армии. Одни считают, что противник продолжит концентрировать силы в районах Курской области. Другие, напротив, ожидают подготовку главного удара ВСУ на юге в районе Запорожской области. И эту дилемму украинскому командованию придется решить в ближайшее время.

«Наиболее перспективным регионом для противника остается Курская область. Скорее всего, ВСУ попробуют перебросить сюда еще больше резервов для дальнейшего расширения флангов в этом регионе. В настоящий момент подобный замысел ВСУ становится все более очевидным», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Сейчас противник пытается увеличить границы ведения боевых действий на западе от занимаемых под Курском позиций. Отчасти ему это удалось, однако очаг прорыва был своевременно купирован российской армией. В дальнейшем, с точки зрения ВСУ, выгодным смотрится продвижение в районе Теткино», – отметил он.

«Само село их не интересует – его захват не даст офису Зеленского необходимого медийного эффекта. Однако перенос очага атаки к северу от Теткино может помочь ВСУ расширить свое присутствие в регионе. Реализация этого замысла возможна при организации двух одновременных операций», – подчеркивает собеседник.

«Первая должна проходить на востоке вдоль реки Сейм, а вторая – встречным ударом со стороны Снагости. Уничтожение мостов косвенно указывает на подобные планы противника. Однако не исключаю, что это может оказаться и блефом, поскольку столь масштабные действия потребуют от ВСУ массового применения дополнительных резервов», – уточняет эксперт.

Что касается других регионов, то ВСУ вряд ли намерены всерьез наступать в Белгородской области, так как она хорошо подготовлена к отражению атак противника. Но маневры небольшими силами там возможны. Если же говорить о Брянской области, то здесь от противника потребуется задействовать куда больше сил и резервов, что оголит участки под Курском.

«На других участках фронта вероятность атаки представляется крайне низкой. Украинская армия испытывает нехватку солдат. В условии активного продвижения российских войск в Донбассе, переброска сил с любого направления окажется для ВСУ фатальной. Поэтому офис Зеленского, скорее всего, будет цепляться за районы под Курском», – акцентирует Онуфриенко.

В свою очередь военный эксперт Максим Климов считает, что ВСУ все же готовят главный удар на южном направлении, а именно в Запорожской области с целью выхода к Азовскому морю. Для противника это направление стратегически значимо, да и резервы (как минимум в живой силе) для подобной операции имеются.

«Задача ВСУ: найти наиболее слабый участок в нашей обороне. После того, как они создадут очаг прорыва, через него можно будет запускать многочисленные малые группы войск. В таком случае на первый план выходят вопросы связи и управления, а не численность отрядов», – дополняет собеседник.

«Западные государства хорошо постарались над тем, чтобы обеспечить ВСУ качественными средствами коммуникации.

Если удерживать в голове данный стратегический замысел противника, то атака под Курском получает качественно иное измерение: они хотели проверить возможности ВС РФ в рамках ответных мер при неожиданных прорывах», – уточняет эксперт.

«Фактически, противник проверял наши способности к быстрой адаптации командования к резко меняющейся оперативной ситуации. В связи с этим, расширения присутствия ВСУ на этом направлении ждать не стоит. По поступающим с фронта данным, в настоящий момент противник пытается наладить оборону на уже имеющихся позициях, а создавать новые», – рассуждает он.

«Что касается Брянской области, то ее топографические особенности благоприятствуют для активности ДРГ, но активизация боев на это направлении вряд ли интереса офису Зеленского. Север Харьковской области им тоже не подходит, там как там присутствуют значительные силы ВС России. То же можно сказать по Херсонщине и Крыме. Однако массовые ракетные обстрелы по данным территориям в контексте наступления на Запорожье исключать нельзя», – заключил Климов.