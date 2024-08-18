Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

Эксперты оценили необходимость поставок российского оружия оппонентам Запада

Tекст: Евгений Поздняков

ВСУ впервые применили ракеты западного производства для атаки по мосту в Курской области. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, предположительно, украинские военные использовали РСЗО HIMARS. В результате атаки противника транспортная инфраструктура через реку Сейм Глушковского района была полностью разрушена.

Западу «не отмыться» от подобных действий своего союзника, отметила Захарова. Она подчеркнула, что преступления, учиненные украинской армией, уже стали делом рук западных политических элит, а также всей «натовской братии».

Удары ВСУ привели к осложнению эвакуации мирных жителей. Отрезанными оказались 30 населенных пунктов, в том числе Теткино, Попово-Лежачи и Волфино. По заверениям местного населения, обстрелу также подвергся мост в селе Званное. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла причину подобных действий украинской армии.

Так, по мнению Олега Иванникова, эксперта думского комитета по обороне, подполковника запаса, удары ВСУ можно трактовать как попытку «воровства российских граждан» и как «прямое взятие их в заложники». Он также отметил, что противник мстит гражданским за собственные «военные неудачи и поражения».

Еще в июне Владимир Путин допускал возможность отправки вооружений государствам-оппонентам западных стран в ответ на применение американского и европейского дальнобойного оружия ВСУ по российской территории. На этот счет высказывался и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, оружие может быть направлено любым противникам США, писал ТАСС. «Ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания», – добавлял он.

Газета ВЗГЛЯД предполагала, каким именно международным игрокам может быть направлена военная техника Москвы.



При этом ожидание ответа Москвы на действия ВСУ в приграничье уже вызвало опасения у некоторых европейских государств. Так, в ФРГ заявили о невозможности Украине в дальнейшем использовать некоторые вооружения, поставленные Германией. Немецкое Минобороны подчеркивает, что в ближайшее время решения о дальнейших обязательствах по поддержке ВСУ не могут быть приняты.

«Тема активизации поставок вооружений другим странам в ответ на текущие действия ВСУ крайне щепетильна. Передача военной техники Ирану или формированиям, тесно ассоциируемых с этой страной, может значительно осложнить положение на Ближнем Востоке, а также повысить напряжение в Красном море», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Между тем данная акватория принципиально важна для России в экономическом плане. Через нее также проходят каналы поставок нашей нефти другим государствам. То есть чрезмерные действия могут негативно сказаться и на нашем финансовом благополучии, что может быть нежелательно в текущей ситуации», – указал он.

«Кроме того, если поставки наших вооружений оппонентам Запада станут наращиваться, подобные действия могут крайне остро воспринять США.

В ответ они способны активизировать передачу ВСУ дальнобойных комплексов, например, тех же РСЗО HIMARS. В общем, сложившееся положение можно назвать крайне сложным», – подчеркивает собеседник.

«Тем не менее действия ВСУ в российском приграничье, конечно, могут служить обоснованием для начала реализации предостережения Владимира Путина. Однако к этому процессу необходимо подходить рационально, взвешивая все за и против в каждом отдельном случае», – акцентирует Климов.

Для активизации поставок вооружений государствам – оппонентам Запада в настоящий момент имеются все необходимые основания, соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. Однако, по его мнению, для старта данного процесса необходимо прояснить степень причастности США к операции ВСУ в российском приграничье.

«Мы видим некоторую растерянность со стороны Вашингтона. Поэтому с действиями, способными потенциально навредить Белому дому, можно повременить. Тем не менее если в информационном пространстве всплывут данные о том, что Штаты содействовали в организации украинских планов, Западу необходимо дать решительный ответ», – уверен он.

«На мой взгляд, наращивание поставок противникам западных государств не приведет к эскалации внутри диалога Москвы и Вашингтона.

В настоящий момент США не готовы к решительным действиям на подобные инициативы России. Вероятно, Белый дом ограничится лишь гневными комментариями с призывом к сохранению сложившегося статус-кво», – добавил собеседник.

«Важно понимать, что текущая вылазка ВСУ в приграничье не выглядит крайне успешной. В связи с этим повышение градуса напряженности для Штатов может оказаться невыгодным, поскольку у них нет уверенности в эффективности действий украинской армии», – уточнил эксперт.

Запад должен заплатить цену за террор Украины в российском приграничье, считает сенатор Константин Долгов. «В конечном счете США и ЕС являются прямыми соучастниками преступлений ВСУ. Правительства этих акторов поставляют офису Зеленского смертоносные вооружения, подбадривая его на очередные глупые выходки», – сказал он.

«Все это спланированные акции, происходящие в рамках глобального противостояния Запада с Россией. Поэтому ответные меры со стороны Москвы все равно последуют. Они могут носить совершенно разный характер. Сейчас активизировалось продвижение ВС РФ сразу на нескольких участках фронта – это тоже осложняет жизнь нашим противникам», – акцентирует собеседник.

«Что касается поставок вооружений государствам – оппонентам США, то, разумеется, подобная практика также станет ответом на действия ВСУ. Подобный укол в сторону западных стран закономерен, поскольку, как я уже подчеркивал, они являются соучастниками преступлений Украины. Однако последнее слово в этой инициативе должно быть за нашим президентом», – напоминает сенатор.

«Уверен, что он примет максимально правильное решение, соответствующее всем текущим реалиям. Тем не менее уже сейчас понятно, что рано или поздно всех причастных к преступлениям ВСУ ждет достойное возмездие. А какую форму оно примет – вопрос другой», – заключил Долгов.