Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России
Удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против РФ, – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Если кто-то считает возможным поставку Украине оружия, которое позволяет наносить удары по России, то почему Россия не может поставлять подобное оружие на территории, позволяющие наносить удары по тем странам?» – заявил глава государства.
Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.
В среду депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.