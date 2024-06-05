Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России

Tекст: Дарья Григоренко

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против РФ, – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

«Если кто-то считает возможным поставку Украине оружия, которое позволяет наносить удары по России, то почему Россия не может поставлять подобное оружие на территории, позволяющие наносить удары по тем странам?» – заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

В среду депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.