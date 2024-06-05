В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО над Черным морем

Депутат Госдумы Шеремет: Россия имеет право объявить беспилотники НАТО законными целями для уничтожения

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал депутат, задача беспилотников отнюдь не изучение климата или географии, а военная разведка и наведение ударов ВСУ по мирным объектам на юге России, особенно в Крыму, передает РИА «Новости».

По его мнению, Россия имеет полное право на уничтожение этих беспилотников как законных целей. Шеремет добавил, что их нужно уничтожать при первом же появлении, потому что после них следуют атаки по российским городам. Он подчеркнул, что эти БПЛА «несут непосредственную угрозу жизни и здоровью наших граждан».

Шеремет считает, что присутствие беспилотников НАТО в Черном море является «военной провокацией» и «прямым вмешательством в дела региона».

Напомним, во вторник американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. Позже стало известно, что полет американского беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты.