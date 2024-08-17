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    4 комментария
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    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 19:05 • Общество

    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

    ВСУ разрушили мост в Курской области ради похищения жителей отрезанных поселений

    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ракетная атака ВСУ, в результате которой был разрушен автомобильный мост в Глушковском районе Курской области, серьезно усложнила эвакуацию жителей 30 населенных пунктов. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян. Однако и российские военные, и добровольцы прямо сейчас спасают своих сограждан.

    Разрушение автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области осложнило эвакуацию мирных жителей. 14 августа курские власти объявили обязательную эвакуацию всего Глушковского района.

    В пятницу после удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому объекту отрезанными оказались 30 населенных пунктов, в том числе Теткино, Попово-Лежачи и Волфино. По словам местных жителей, атакам ВСУ также подвергается мост в селе Званное. «Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – сообщили в силовых структурах региона.

    В результате удара в дорожном полотне на мосту образовалось четыре пробоины, а один пролет обрушился. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ВСУ впервые разрушили мост ударом реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими РСЗО HIMARS. «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – заявила дипломат.

    В момент атаки ВСУ по мосту ехал автомобиль с тремя сотрудниками Народного фронта. Они занимались эвакуацией местных жителей. В результате попадания ракеты погибли два активиста. Еще один волонтер находится в больнице с ранениями.

    Военный эксперт Василий Дандыкин убежден, мост через реку Сейм был разрушен ВСУ с единственной целью – увести россиян в Сумскую область Украины. «Под ними и так две тысячи человек осталось – из тех населенных пунктов, которые не успели эвакуироваться. А может оказаться еще больше – вот о чем идет речь», – предупреждает эксперт.

    Сейчас киевские власти обсуждают с военными маршруты для вывоза жителей Курской области на Украину. Об этом сообщила накануне украинский министр «по вопросам реинтеграции» Ирина Верещук. По ее словам, «есть возможность гуманитарного коридора в сторону России», но выпускать жителей Курской области из атакованных ВСУ районов в данном случае представители киевского режима хотят только после «соответствующего официального запроса с российской стороны».

    «Нужно сделать все, чтобы обеспечить эвакуацию жителей. Ситуация очень непростая, но кроме моста есть и другие средства, в том числе временные переправы. Конечно, это большой риск для военных, но сейчас на первом месте безопасность мирного населения. Иначе начнется торг, людей нельзя отдавать в рабство», – добавляет Дандыкин.

    «Происходит не только воровство российских граждан на Украину, но и прямое взятие их в заложники.

    Ответ должен лежать исключительно в военной плоскости. Взорванный мост в Глушковском районе Курской области можно будет восстановить только в мирное время», – считает Олег Иванников, эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса. Для продолжения эвакуации россиян из зоны боевых действий военные могут наводить понтонные мосты, добавил спикер.

    «Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, как этого хотят представители киевского режима, – продолжил собеседник. –

    Мы имеем дело не только с террористами, захватившими в заложники россиян, но и с преступниками, которые нарушают законы войны и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Все это лишний раз подтверждает террористическую основу ВСУ».

    Иванников особо отметил, что после того, как противник получил достойный отпор на многократные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны в Херсонской области, ВСУ перешли в этом районе к тактике террора мирного населения. «Теперь ВСУ мстят мирному населению за свои военные неудачи и поражения», – пояснил эксперт.

    Об атаках ВСУ против мирных граждан сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это произошло после отказа украинского командования от безуспешных попыток высадиться на левый берег Днепра. По его словам, противник перешел к тактике террора мирного населения беспилотниками, которые сбрасывают бомбы на жилые дома и гражданскую инфраструктуру глубоко в тылу российских войск.

    Атака на жилые дома в Херсонской области – это террористическая тактика чистой воды, подчеркивает Дандыкин. «Это целенаправленная гитлеровская политика. Мы же видим, что случилось в Донецке – ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам, по мостам», – рассказал собеседник.

    Пока у ВСУ есть ресурсы и возможности, террор мирного населения России будет продолжаться, предупреждает эксперт. «Судя по всему, ВСУ все-таки попытаются форсировать Днепр. Скорее всего в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Американских катеров и прочих лодок у них много. Также противник, помимо гражданских объектов, бьет по логистике тыла. У ВСУ есть возможности наносить удары на несколько десятков километров», – отметил Дандыкин.

    Вылазка ВСУ в Курскую область произошла 6 августа. Точной информации о том, какие именно территории еще остаются под контролем противника, нет, однако продвижение в глубь российской территории было остановлено в первые дни и сейчас российские военные постепенно вытесняют неприятеля, который несет огромные потери в бронетехнике и живой силе. По данным Минобороны России, за это время ВСУ потеряли более трех сотен единиц боевых машин различного типа, а также свыше 2,8 тысяч человек.

    Российские власти отнесли обстановку в Курской области к ЧС федерального характера, также был введен режим контртеррористической операции (КТО) с целью эффективнее задействовать ресурсы ФСБ и Росгвардии.

    Тем временем активисты Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтерской Роты» продолжают помогать жителям Курской области отправиться в другие регионы. Волонтеры сопровождают людей из пунктов временного размещения (ПВР) на вокзал и помогают с погрузкой в поезд.

    «В основном выезжают семьи с детьми. Доносим тяжелые вещи и помогаем расположиться в поезде. Только вчера в Санкт-Петербург и другие регионы отправили почти 200 человек. При необходимости на месте их также встречают наши волонтеры», – рассказал председатель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.

    Помимо этого, активисты привезли в ПВР в Курске одежду, бытовую технику, спальные принадлежности, а также медикаменты. Большую партию медпрепаратов была передана в Курскую городскую больницу скорой помощи, областную больницу и больницу Льгова.

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