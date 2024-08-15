За поимку солдат ВСУ в касках СС объявлена награда

Tекст: Евгений Поздняков

В Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

Одним из нацистов оказался уроженец Ивано-Франковской области Василий Данилюк. По данным Telegram-канала Shot, он проживает в населенном пункте Городенка. За поимку извергов председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал выплатить пять миллионов рублей. В свою очередь замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский назвал нацистов «лицом истинного европейца».

Отметим, что на кадрах из Курской области запечатлен не первый случай использования касок СС боевиками ВСУ. Ранее в соцсетях публиковали фотографии ликвидированных украинских солдат, в экипировке которых присутствовали аналогичные каски. То есть случай на видео – не разовое явление, а скорее тренд.





«В ВСУ достаточно бандеровцев. Для них немецкие солдаты времен Второй мировой – кумиры и герои, на которых необходимо равняться. Как бы западные СМИ не пытались скрыть этого, спрятать истинную сущность дорвавшихся до оружия нацистов невозможно», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Нравы и природа подобных боевиков многим была понятна еще в 2014 году по событиям в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове и многих других городах. Сегодня же для них сняты все возможные барьеры. Они с гордостью вытворяют зверства в российском приграничье, в Донбассе, в Харьковской области», – уверена она.

«При этом офис Зеленского, следуя политическим привычкам Запада, демонстрирует поразительное двуличие. В то время как министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявляет о необходимости создания «зоны безопасности» якобы в гуманитарных целях, в реальности солдаты ВСУ вытворяют поразительные бесчинства», – указывает собеседница.

«Не лучше ситуация и в украинском тылу. Значительная часть заключенных сидит по политическим статьям. Людей преследуют за инакомыслие. Их готовы бросать в камеры лишь за несогласие с действиями офиса Зеленского. Местная власть буквально порождает среду, в которой и формируются военные преступники», – подчеркивает эксперт.

«Подобное видео стало еще одним доказательством необходимости полной денацификации Украины.

Для многих сторонников ВСУ слова «нацист» или «бандеровец» являются безликими ярлыками. Им стоит задуматься, что «героев» этих кадров никто не заставлял издеваться над дедушкой. Они сами надели каски, сами взяли в руки телефон, сами записали происходящее и выложили это в интернет, показав таким образом истинное лицо «бойцов за свободу», – акцентирует Шеслер.

В целом же неонацистский характер украинских властей был известен давно, напоминает Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. «Мы каждый день получаем множество данных о тех или иных зверствах, учиненных боевиками ВСУ», – добавляет он.

«В свое время даже немецкие военные, тренировавшие украинских солдат, удивлялись тому, как легко и неприкрыто эти бойцы высказываются в поддержку идей Гитлера. О чем говорить, если власти этой страны выстроили государственную идеологию вокруг группы пособников нацистов?» – отмечает собеседник.

«К тому же слитая в интернет видеозапись стала еще одним симптомом нацистской болезни Украины. На этих кадрах я вижу горделивого боевика, буквально светящегося от осознания того, что ему удалось поглумиться над дедушкой. Конечно, подобное поведение недостойно любого военного», – убежден эксперт.

«Недавно на одной из баз ВСУ мы нашли копию карты немецкого генштаба времен Великой Отечественной. Она висела прямо в их кабинете. Видимо, члены формирования любили осознавать себя преемниками нацистов, атакующих СССР. Но их преступления не окажутся безнаказанными. Воздаяние придет за каждым», – заключил Григорьев.