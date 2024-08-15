Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.
Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».
На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.
Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.