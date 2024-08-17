Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
Волонтеры ЕР помогли эвакуировать жителей Курской области
Активисты Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтерской Роты» продолжают помогать жителям Курской области отправиться в другие регионы.
В официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» указано, что волонтеры сопровождают людей из пунктов временного размещения на вокзал и помогают с погрузкой в поезд.
«В основном выезжают семьи с детьми. Доносим тяжелые вещи и помогаем расположиться в поезде. Только вчера в Санкт-Петербург и другие регионы отправили почти 200 человек. При необходимости на месте их также встречают наши волонтеры», – рассказал председатель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.
Помимо этого, активисты привезли в ПВР в Курске одежду, бытовую технику, спальные принадлежности, а также медикаменты.
Как отметил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин, большую партию медицинских препаратов передали в Курскую городскую больницу скорой помощи, областную больницу и больницу Льгова.
«Помимо всего, что нужно для проведения операций, восстановительных процедур, фонд передал медизделия для терапевтического отделения», – добавил он.
Ранее волонтеры помогли выехать из зоны обстрела мужчину, прикованного к инвалидной коляске.