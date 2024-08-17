Волонтеры ЕР помогли эвакуировать жителей Курской области

Tекст: Александра Юдина

В официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» указано, что волонтеры сопровождают людей из пунктов временного размещения на вокзал и помогают с погрузкой в поезд.

«В основном выезжают семьи с детьми. Доносим тяжелые вещи и помогаем расположиться в поезде. Только вчера в Санкт-Петербург и другие регионы отправили почти 200 человек. При необходимости на месте их также встречают наши волонтеры», – рассказал председатель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.

Помимо этого, активисты привезли в ПВР в Курске одежду, бытовую технику, спальные принадлежности, а также медикаменты.

Как отметил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин, большую партию медицинских препаратов передали в Курскую городскую больницу скорой помощи, областную больницу и больницу Льгова.

«Помимо всего, что нужно для проведения операций, восстановительных процедур, фонд передал медизделия для терапевтического отделения», – добавил он.

Ранее волонтеры помогли выехать из зоны обстрела мужчину, прикованного к инвалидной коляске.