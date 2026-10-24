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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 12:09 • Новости дня

    Дрон ВСУ убил трех человек в автомобиле в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в селе Пески Харьковской области, в результате чего три человека погибли, сообщили местные власти.

    В селе Пески Купянского района Харьковской области дрон ВСУ ударил по машине. В результате три человека погибли на месте, – сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Внутри транспортного средства находились четыре человека, и, к большому сожалению, в результате полученных ранений трое из них скончались на месте», – заявил Ганчев.

    Он добавил, что 59-летняя женщина с тяжелыми травмами головы и грудной клетки была доставлена в больницу. Врачи борются за ее жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю в Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В тот же день в результате удара украинских дронов под Купянском погибла мирная жительница. 


    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

    Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.

    «Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

    «Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

    По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

    За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

    Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

    «Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

    Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    «Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу

    Тела трех человек обнаружили при разборе завалов после ракетного удара по Орлу

    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле обнаружены тела трех человек, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек», – написал он на своей странице в Max.

    По словам губернатора, ликвидация последствий атаки с использованием ракет натовского производства продолжается. Экстренные службы продолжают работу, а администрация города начала обход пострадавших квартир для оценки ущерба и последующей компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор региона Андрей Клычков сообщил об ударе украинских ракет по гражданскому предприятию в Орле.

    Позднее он отметил, что за медицинской помощью обратились восемь человек. Ранее здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области получило повреждения в результате атаки украинских военных.

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    23 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках

    Сальдо: Главной целью гуманитарной миссии в Алешках является сохранение жизней

    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главные цели гуманитарной миссии в заблокированных украинскими военными Алешках в Херсонской области заключаются в сохранении жизней людей и доставке помощи, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», – написал Сальдо в Max. По его словам, теперь общей задачей стало сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставка необходимого.

    Губернатор выразил надежду на реализацию договоренностей. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, а также отметил роль уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении взаимопонимания по гуманитарным вопросам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Россия и Украина согласовали прекращение огня в Алешках. Режим тишины вступит в силу 29 октября, а ВС России введут его с 27 октября для подготовки эвакуации и доставки помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сроках гуманитарной миссии как минимум в несколько дней.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия

    Минобороны: ПВО сбила американские дроны Hornet над трассой Новороссия

    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия
    @ кадр из видео

    Расчеты противовоздушной обороны отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» сбили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой Новороссия.

    Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили произведенные в США беспилотники Hornet и другие цели над трассой Новороссия, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Воздушными таранами расчетов ПВО обр ВБпС «Варяг» над трассой Новороссия были сбиты дроны-камикадзе «Рубака», Hornet (американского производства), Trust, а также – дроны-приманки «Майя», – рассказали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отражении атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    В четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского дрона.

    В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о гибели одного человека из-за атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 616 украинских дронов над территорией России

    Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и ликвидировали 616 украинских дронов самолетного типа над территорией страны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Вражеские аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

    Кроме того, часть дронов была нейтрализована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о перехвате двух украинских дронов над регионом.

    В пятницу Министерство обороны доложило об уничтожении 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

    В четверг ведомство заявило о ликвидации 49 украинских беспилотников самолетного типа.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    24 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти

    Мэр Тольятти Сухих: Промышленные объекты повреждены после атаки беспилотников

    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированной атаки беспилотников на Тольятти зафиксированы повреждения промышленных объектов, сообщил глава города Илья Сухих.

    «Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования», – сообщил Сухих.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти региона отметили отсутствие пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область.

    Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о начале отражения атаки украинских дронов на территорию региона.

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    24 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военными грузами для ВСУ по пути в Одессу

    Минобороны: ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили судно с военными грузами для ВСУ по пути в Одессу
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии, следовавшему в Одессу.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам портовой инфраструктуры Украины. Целями также стали морские суда, задействованные в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что в результате атаки в порту Черноморска был поражен цех, занимающийся производством безэкипажных катеров.

    Кроме того, на переходе морем российские войска поразили морское судно типа «сухогруз». Оно занималось доставкой в порт Одессы грузов, которые предназначались для обеспечения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, а также поражении сухогруза с военными грузами для ВСУ.

    В четверг ведомство заявило о поражении заводов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры в Киеве и портовых объектов в Одесской области.

    В среду российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив следовавший в Одессу сухогруз с военными грузами для ВСУ.

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    24 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты французская крылатая ракета воздушного базирования SCALP, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 270 125 беспилотников, 672 ЗРК, 31 380 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 802 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 474 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России.

    ВС России за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов.

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    24 октября 2026, 11:42 • Новости дня
    Российские штурмовики прошли болота вброд для взятия Сергеевки

    Бойцы группировки «Центр» прошли болота вброд для захода в Сергеевку

    Российские штурмовики прошли болота вброд для взятия Сергеевки
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские штурмовики группировки войск «Центр» прошли болота вброд, чтобы зайти в населенный пункт Сергеевка в Донецкой народной республике, сообщил командир штурмового отделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Андрей Жаров.

    Командир рассказал ТАСС, что самым сложным в операции было зайти в населенный пункт из-за необходимости преодолеть большое расстояние пешком по сложному рельефу.

    По его словам, штурмовикам пришлось переходить несколько заболоченных оврагов. «Переправы через них уже были практически уничтожены противником. В некоторых местах они не смогли их до конца уничтожить, переходили по ним, где-то приходилось вброд это делать, по колено в воде», – рассказал Жаров.

    Боец добавил, что продвижение осложнялось большим количеством открытых пространств на подступах к Сергеевке. Об освобождении Сергеевки в Минобороны сообщили 17 октября.

    Ранее стало известно, что расчет украинских гексакоптеров случайно демаскировал пункт управления и позиции Вооруженных сил Украины в селе Сергеевка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник штаба 9-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Акциос сообщил об уничтожении большей части двух батальонов ВСУ в боях за Первомайское.


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    23 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Военнослужащие из ДНР и ЛНР впервые с начала СВО вернулись в ходе обмена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Впервые с начала спецоперации на Украине из плена удалось вернуть военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена по формуле «270 на 270», сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Ещё шестеро бойцов – из Крыма. Украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России. После длительных переговоров удалось согласовать их освобождение», – заявила Лантратова. Ее слова приводятся на сайте уполномоченного по правам человека в России.

    Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии Министерства обороны России, профильных служб и украинской стороны. Лантратова добавила, что среди освобожденных военных есть раненые, которым предстоят лечение и реабилитация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270».

    Летом белорусский телеканал «Первый информационный» рассказал о взаимном возвращении российских и украинских военнослужащих в Гомельской области.

    Весной самолет Ил-76МД с освобожденными российскими бойцами приземлился в Московской области.

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    23 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Участвовавшие в спецоперации братья из Кот-д'Ивуара получили гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое уроженцев Кот-д'Ивуара, которые добровольно отправились в зону специальной военной операции и служили в штурмовых подразделениях, стали гражданами России в упрощенном порядке.

    Молодые люди приехали в Чувашию для прохождения курсов и поступления в вуз, а летом 2025 года заключили контракт с Минобороны. «Для братьев из Западной Африки приезд в Россию был давней мечтой», – сообщили в МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что уроженцы Африки воевали в штурмовых подразделениях. Они многократно рисковали жизнью, подставляя плечо боевым товарищам, вытаскивая раненых с поля боя, и сами получили ранения.

    По истечении срока контракта управление по вопросам миграции помогло бойцам оформить документы. К ним применили особый порядок приобретения гражданства со сроком рассмотрения не более одного месяца. В пятницу двоюродным братьям, награжденным орденами Мужества, в торжественной обстановке вручили российские паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года полиция помогла восстановить документы проходящему службу в зоне спецоперации уроженцу Казахстана.

    Прошлым летом управление миграции МВД Северной Осетии выдало российский паспорт получившему ранение в ходе боевых действий казахстанцу.

    В начале прошлого года приехавший на учебу и заключивший контракт с Минобороны уроженец Алжира получил гражданство в Томске.

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