  • Новость часаСредства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 11:53 • Новости дня

    В Таиланде россиянина арестовали по делу о киберпреступлениях

    В Таиланде арестовали россиянина за кражу данных и отмывание денег

    Tекст: Мария Иванова

    В Таиланде иммиграционная полиция арестовала 45-летнего гражданина России по подозрению в киберпреступлениях и отмывании денег.

    Россиянин по имени Алекс был задержан на контрольно-пропускном пункте при попытке выехать в Лаос на основании ордера на арест, выданного судом района Минбури в Бангкоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Сиам Рат».

    Отмечается, что арестованный проживает в Паттайе. Его подозревают в несанкционированном доступе к защищенным компьютерным системам, краже в ночное время и отмывании денег в составе преступной группы.

    Подозреваемый передан в Третий отдел Управления Национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Паттайе иммиграционная полиция задержала гражданина России за нелегальное пребывание в Таиланде в течение 568 дней.

    В начале месяца на Пхукете задержали 30-летнего россиянина по подозрению в торговле наркотиками.

    В июле сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали находившегося в международном розыске гражданина России.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Минюст перечислил условия для ограничения скрывающихся за границей россиян

    Замглавы Минюста разъяснил процедуру ограничения для уехавших за границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал три условия для применения временных ограничительных мер к россиянам, скрывающимся от правосудия за рубежом.

    Он отметил, что закон об ограничительных мерах в отношении скрывающихся за границей от наказания граждан предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры применения, передает ТАСС.

    «Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований: вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны», – сообщил Свириденко.

    Замминистра добавил, что до принятия ведомством решения об ограничениях компетентные органы должны установить конкретные факты и обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство юстиции отметило, что заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Nordwind Airlines возобновила полеты из России на вьетнамский Фукуок

    Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из России на Фукуок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок во вьетнамской провинции Анзянг.

    Первый рейс прибыл на Фукуок из Екатеринбурга в четверг с 370 пассажирами на борту, сообщает ТАСС. Генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова отметила, что восстановление авиасообщения будет способствовать увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

    По словам председателя совета участников компании Pegas Misr Vietnam Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines планирует осуществлять 20 чартерных рейсов ежемесячно из российских городов.

    За первые девять месяцев 2026 года во Вьетнам прибыло более 157 тыс. российских туристов, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2026 году ожидается прибытие не менее 200 тыс. российских туристов на Фукуок и Камрань. Сейчас российские туристы занимают третье место по числу посетителей Вьетнама после гостей из Китая и Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам анонсировал расширение авиасообщения с Россией. Ранее спрос на туры во Вьетнам среди россиян впервые сравнялся с Таиландом.

    Еще в марте 2025 года Ассоциация туроператоров России отметила значительное увеличение интереса граждан к турам во Вьетнам.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Подозреваемого в создании сети мошенников россиянина задержали в Южной Корее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в руководстве масштабной преступной группировкой телефонных аферистов.

    Полиция южнокорейского города Пусан пресекла деятельность крупной сети телефонных мошенников, организованной 20-летним россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Вычислить злоумышленника удалось из-за засорившейся канализации в многоэтажном доме. Выяснилось, что молодой человек ежедневно разрезал и смывал в унитаз около сотни использованных сим-карт. Когда прибывшие по вызову коммунальщики прочистили трубу, местная полиция изучила извлеченные пластиковые обрезки и вышла на след группировки.

    Вместе с главарем правоохранители задержали почти 100 подельников. В основном это русскоязычные студенты и эмигранты, которых вербовали через интернет-чаты. По предварительным данным следствия, участники преступной сети похитили у потерпевших 1,5 млрд вон, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Для массовой рассылки спама и совершения звонков преступники ввозили в Южную Корею специальные сим-боксы, которые на таможне маскировали под бытовую технику и жесткие диски. Необходимые для работы сим-карты аферисты оформляли на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Варшаве гражданина России по подозрению в подготовке покушения.

    В июне посольство России в Молдавии рассказало о незаконном задержании соотечественника в аэропорту Кишинева.

    В 2024 году власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам обвиняемого в киберпреступлениях россиянина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Россияне не пострадали при столкновении судна с причалом в Бангкоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждан России нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирского судна с причалом в столице Таиланда Бангкоке, сообщили в полиции страны.

    В правоохранительных органах уточнили, что всего в результате происшествия травмы получили пятеро иностранцев, передает ТАСС. Среди них оказались граждане Колумбии, КНР и Нидерландов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

    В начале месяца генеральный консул России Егор Иванов сообщил о смерти россиянина в больнице после дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет.

    Еще один гражданин России разбился насмерть после поездки по стране на мотоцикле.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Власти США обвинили россиянина в отмывании денег наркоторговцев

    Суд в США обвинил россиянина Кулижникова в отмывании денег наркоторговцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США предъявили проживающему в Майами россиянину Павлу Кулижникову обвинения в участии в международной сети по отмыванию доходов от наркоторговли.

    По данным дела, проживавший в Майами россиянин выступал посредником при обмене наличных денег на криптовалюту для международной сети Just Team. По сведениям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), услугами сети пользовались наркоторговцы и граждане России, пытавшиеся обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    Ежедневный объем операций сети оценивался осведомителями примерно в 50 млн долларов. По версии следствия, Павел Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров, а также переводы денег через банковские счета и криптовалюту. Участники сети координировали свои действия в Telegram.

    Сотрудники DEA под прикрытием провели 11 операций с участием россиянина. В августе 2026 года он лично получил в Вирджинии 100 тыс. долларов, которые ему представили как выручку от продажи кокаина. Впоследствии мужчина перевел около 94,5 тыс. долларов в криптовалюте USDT, удержав разницу в качестве комиссии.

    Сеть действовала в США, России, Колумбии, Британии, ОАЭ, Австралии и других странах. В материалах дела упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со сведениями о более чем 12 тыс. транзакций на общую сумму почти 149 млн долларов. Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Пхукете правоохранительные органы задержали российского гражданина по запросу американской стороны.

    В 2025 году адвокат арестованного в США россиянина Дениса Постового обратился за разрешением на медицинское обследование из-за состояния здоровья подзащитного. Защита подала ходатайство об освобождении россиянина на период суда.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Арестованный в Индии танкер с россиянами отбуксировали к берегу из-за шторма

    Арестованный в Индии танкер Unity с 21 россиянином отбуксировали к берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся в аварийном состоянии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.

    Судно под флагом Камеруна задержали у берегов Индии в мае из-за задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива. В настоящий момент танкер с неработающим двигателем стоит на якоре в районе порта Парадип, передает РИА «Новости».

    Экипаж корабля состоит из 23 человек, 21 из которых – граждане России.

    «Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе не понятно – там стоит туман и берега не видно», – сообщила родственница одного из моряков.

    Собеседница агентства подчеркнула, что в районе стоянки судна ожидается ухудшение погодных условий. При этом в начале октября суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг списанный с танкера Unity моряк Андрей Боев остался в индийском госпитале без средств личной гигиены из-за неработающих банковских карт.

    В среду власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном судне.

    Во вторник генеральное консульство России в Калькутте объяснило задержку репатриации необходимостью найти сменный экипаж.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 04:41 • Новости дня
    В Таиланде задержали россиянина по подозрению в киберпреступлениях

    На границе с Лаосом задержан обвиняемый в киберпреступлениях гражданин России

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники иммиграционной полиции Таиланда задержали 45-летнего гражданина России при попытке пересечь границу с Лаосом из-за обвинений в киберпреступлениях.

    Мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте Мукдахан – Саваннакхет на северо-востоке королевства, передает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Мукдахан.

    Правоохранительные органы пояснили, что мужчина находился в розыске по выданному 14 августа судебному ордеру и был пойман в зоне паспортного контроля при попытке покинуть страну.

    Россиянина подозревают в неправомерном доступе к защищенным компьютерным системам, умышленном повреждении чужих данных, сговоре с целью кражи имущества и участии в отмывании денежных средств.

    В настоящий момент задержанный передан сотрудникам управления полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий для проведения дальнейших следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе иммиграционная полиция Паттайи задержала гражданина России за нелегальное нахождение в стране после истечения срока визы.

    В начале месяца полиция на острове Пхукет задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.

    Летом сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали находившегося в международном розыске гражданина России по подозрению в создании крупной транснациональной преступной группировки.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Россияне не обращались в посольство на фоне протестов в Албании

    Посольство в Тиране: Россияне не просили о помощи из-за протестов в Албании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские граждане не обращались в посольство РФ в Тиране в связи с продолжающимися студенческими протестами в Албании, сообщил посол России Алексей Зайцев.

    «Обращений российских граждан в посольство в связи с протестами не поступало», – заявил Зайцев РИА «Новости».

    По его словам, студенческие волнения в Тиране и других городах Албании продолжаются более недели. Они сопровождаются столкновениями с полицией, в результате которых сильно пострадали городская инфраструктура и коммерческие объекты.

    Зайцев привел официальные данные, согласно которым число пострадавших достигло 320 человек, из которых 192 – полицейские, шесть – представители СМИ. Задержан 271 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг у офиса премьера Албании взорвались коктейли Молотова во время протестов. Ранее албанские школьники проигнорировали занятия ради участия в беспорядках. В тот же день сообщалось, что в Албании во время студенческих протестов пострадал 51 полицейский.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Посол России призвал сограждан избегать районов беспорядков в Албании

    Посол в Албании призвал россиян избегать районов беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Албании Алексей Зайцев рекомендовал согражданам проявлять бдительность и обходить районы беспорядков на фоне продолжающихся в стране протестов.

    Студенческие волнения, сопровождающиеся столкновениями с полицией, продолжаются в Тиране и ряде других албанских городов уже больше недели, передает РИА «Новости».

    «Находящимся в Албании россиянам следует проявлять повышенную бдительность, следить за сообщениями в СМИ и избегать районов, охваченных беспорядками, а при возникновении экстренных ситуаций – обращаться в посольство России в Тиране по телефону +355 69 60,6 тыс. 52», – заявил Зайцев.

    По словам дипломата, в результате столкновений сильно пострадали городская инфраструктура и коммерческие объекты. Согласно официальным данным, число пострадавших достигло 320 человек, из которых 192 – полицейские и шесть – представители СМИ, при этом задержан 271 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в дипмиссии сообщили об отсутствии обращений от россиян на фоне протестов в Албании.

    У офиса албанского премьера взорвались коктейли Молотова.

    Во вторник у резиденции главы правительства произошли столкновения протестующих с полицией.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Германия в три раза сократила выдачу долгосрочных виз россиянам

    Германия сократила выдачу долгосрочных виз россиянам в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии за последние четыре года сократили выдачу долгосрочных национальных виз российским гражданам почти в три раза.

    Количество выдаваемых гражданам России долгосрочных виз резко уменьшилось: если в 2022 году было оформлено 12 930 национальных виз, то в 2026 году ожидается выдача лишь около 4,5 тыс., сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Клары Бюнгер, передает РИА «Новости».

    В эту статистику не входят визы, выданные по гуманитарным соображениям. По предварительным оценкам, выдача виз для трудоустройства сократилась на 90%, для воссоединения семьи – на 77%, а студенческих виз – на 38%.

    «Такой подход я считаю абсолютно неправильным», – заявила Бюнгер, комментируя ограничительную политику посольства ФРГ в Москве.

    Ужесточения визовых ограничений для россиян в Европейском союзе активно требуют страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить членам ЕС до конца 2026 года ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам из недружественных стран.

    Министерство иностранных дел России неоднократно расценивало действия Евросоюза как национальную дискриминацию и проявление лицемерия Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович исключил введение визового режима для россиян.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для российских граждан примером лицемерия.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    Российские штурмовики прошли болота вброд для взятия Сергеевки
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации