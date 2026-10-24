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В Таиланде россиянина арестовали по делу о киберпреступлениях
В Таиланде арестовали россиянина за кражу данных и отмывание денег
В Таиланде иммиграционная полиция арестовала 45-летнего гражданина России по подозрению в киберпреступлениях и отмывании денег.
Россиянин по имени Алекс был задержан на контрольно-пропускном пункте при попытке выехать в Лаос на основании ордера на арест, выданного судом района Минбури в Бангкоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Сиам Рат».
Отмечается, что арестованный проживает в Паттайе. Его подозревают в несанкционированном доступе к защищенным компьютерным системам, краже в ночное время и отмывании денег в составе преступной группы.
Подозреваемый передан в Третий отдел Управления Национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Паттайе иммиграционная полиция задержала гражданина России за нелегальное пребывание в Таиланде в течение 568 дней.
В начале месяца на Пхукете задержали 30-летнего россиянина по подозрению в торговле наркотиками.
В июле сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали находившегося в международном розыске гражданина России.