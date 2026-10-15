Албанские школьники проигнорировали занятия ради участия в беспорядках

CNA: Учащиеся школ Тираны присоединились к митингам за отставку премьера

Tекст: Мария Иванова

Учащиеся трех средних школ из разных районов Тираны покинули занятия и присоединились к протестным акциям, пишет ТАСС со ссылкой на албанский портал CNA.

Демонстранты выдвинули премьер-министру Албании Эди Раме ультиматум с требованием ухода в отставку. Глава правительства возложил вину за беспорядки на оппозицию, призвал студентов опомниться и предупредил об ответственности по закону. Председатель оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша заявил о поддержке протестующих.

Масштабные беспорядки начались 13 октября в ходе акции у здания министерства образования. В среду студенты попытались прорваться к резиденции главы правительства. После отпора полиции демонстранты стали громить здания парламента, министерства юстиции, государственного архива и других структур в центре столицы. За участие в беспорядках задержаны более 70 человек, в ходе столкновений пострадал 51 полицейский, сообщает телеканал Ora News.

Антиправительственные митинги в Тиране продолжаются более 130 дней подряд. Причиной стал продвигаемый властями проект строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье республики. Участники акций настаивают на отмене поправок в закон об охраняемых природных территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во время студенческих протестов в Албании пострадал 51 полицейский.

В среду протестующие подожгли здание Минфина и деревья у офиса премьера.