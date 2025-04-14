Адвокаты потребовали освободить россиянина Постового в США

Защита россиянина Постового запросила освобождение на время суда в Вашингтоне

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, адвокаты россиянина Дениса Постового обратились в окружной суд в Вашингтоне с ходатайством об освобождении их подзащитного на время суда.

Защита Постового утверждает, что его возвращение в Сарасоту, штат Флорида, где он был арестован, необходимо из-за семейных обстоятельств, включая уход за четырьмя детьми, один из которых родился во время его ареста.



Юрист Уильям Коффилд подчеркнул важность доступа Постового к материалам дела, так как они содержат большой объем данных, требующий компьютерной обработки. По его словам, в центре предварительного заключения в Вашингтоне Постовой лишен возможности полноценно работать с материалами, что затрудняет подготовку к защите.

Обвинение США утверждает, что Постовой незаконно экспортировал продукцию двойного назначения в Россию, нарушая режимы экспортного контроля. Адвокат Коффилд также сообщил, что обвинение может предложить сделку со следствием, однако без доступа к информации защите будет сложно советовать Постовому по этому вопросу.

Судья Лорен Алихан, председательствующая на процессе, ранее постановила, что ходатайство защиты должно быть подано к 14 апреля, а ответ обвинения ожидается к 5 мая. В настоящее время Постовой удерживается под стражей в Вашингтоне, а предварительные слушания продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Вашингтоне активно следят за ходом дела Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию.

Суд во Флориде распорядился взять под стражу гражданина России Дениса Постового, сообщил его адвокат Тодд Алан Фостер. По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

