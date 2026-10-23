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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня

    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    22 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена воевать с Европой, а европейские народы также не хотят такого конфликта, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявления о подготовке к войне с Россией глава государства назвал «политической шизофренией».

    «Хочу, чтобы нас услышали. <...> Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны развернули антироссийскую кампанию и постоянно говорят о подготовке к военному противостоянию. Президент выразил надежду, что этот подход изменится, а сторонники стратегического поражения России осознают невозможность добиться своей цели.

    «Лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», – отметил глава государства.

    Отдельно Путин поставил под сомнение ожидания украинского руководства, что другие государства должны оплачивать продолжение боевых действий и обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и техникой.

    «Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» – заявил президент.

    Путин допустил, что такие ожидания связаны с прежними обещаниями поддержки со стороны партнеров Киева. При этом, по его оценке, помогать Украине собирались «до последнего украинца». Стремление некоторых государств ослабить Россию, подчеркнул президент, ставит вопрос о том, соответствует ли такая цель национальным интересам самой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

    Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    ЕС признал зависимость европейских производителей от российского соболя

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что страны ЕС добились исключения российского соболя из санкционного списка из-за отсутствия альтернатив для европейских производителей.

    По его словам, государства Евросоюза зависят от поставок российского соболя, поэтому страны единогласно согласовали целевое исключение для этого вида меха из запрета на импорт, передает РИА «Новости».

    «Некоторые государства – члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт», – сказал Сикела.

    Исключение касается только меха соболя, в то время как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанной пушнины продолжает действовать. Инициаторами смягчения ограничений стали Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление исключения из санкционного режима на поставки российской нефти.

    В прошлом месяце российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман после исключения из санкционного списка ЕС были объявлены нежелательными лицами в Литве.

    Париж неожиданно поддержал инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков Евросоюза.

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    22 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Финской Posiva первой в мире разрешили эксплуатацию хранилища ядерных отходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Финляндии выдало компании Posiva уникальное разрешение на эксплуатацию объекта для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

    Лицензия позволяет захоранивать радиоактивные материалы с финских атомных электростанций «Олкилуото» и «Ловииса» до конца 2070 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики и занятости страны.

    Хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается разместить в нем не более 6,5 тыс. тонн урана в составе отработанного топлива, а также радиоактивные отходы из медицинских и исследовательских учреждений. Ответственность за безопасность объекта возложена на саму компанию.

    Операции по захоронению продлятся до 2120-х годов, после чего объект засыпят и закроют. В дальнейшем ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана финскому государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом финские власти выдали лицензию на использование первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива.

    Весной в стране завершалось строительство объекта для окончательного захоронения материалов сроком на 100 лет.

    В апреле западные СМИ сообщили о подготовке к открытию уникального сооружения на глубине более 400 метров.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

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    22 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Киев заявил о подписании соглашения на 300 млн евро с Финляндией

    Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании семи документов о сотрудничестве и помощи между Украиной и Финляндией на общую сумму 300 млн евро.

    По итогам встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо подписан новый пакет помощи, передает ТАСС. «Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, а кроме того, соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 млн евро», – заявил Зеленский.

    В пакет помощи вошли локомотивы, энергетическое оборудование и средства для защиты объектов энергетики. Кроме того, Киев договорился об использовании большего количества спутниковых возможностей Финляндии совместно с компаниями Nokia и ICEYE.

    Ранее Зеленский заявил о выделении Германией нового пакета помощи объемом более 1,3 млрд евро.

    В прошлом месяце Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

    Летом Украина и Финляндия договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем для нужд украинской армии и Европы.

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    22 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Шествие студентов парализовало движение в центре Вены

    Tекст: Вера Басилая

    В Вене из-за шествия против сокращения финансирования университетов остановлено движение автомобилей и трамваев на центральных улицах.

    Тысячи участников движутся по Рингштрассе с плакатами и барабанами. По центральным улицам остановлено движение транспорта, на прилегающих улицах образовались заторы. Повестка акции не ограничивается финансированием вузов: некоторые участники несут антивоенные плакаты, палестинские флаги и лозунги в защиту животных, передает РИА «Новости».

    К акции присоединились студенты, преподаватели и другие представители университетского сообщества, в том числе из других регионов Австрии. Организаторы ожидали около 20 тыс. человек, однако источник агентства в правоохранительных органах оценил количество участников в 20–25 тыс.

    Протест связан с планами австрийского правительства выделить государственным университетам около 16 млрд евро на 2028–2030 годы. Университеты считают, что этой суммы не хватит для покрытия расходов с учетом инфляции и повышения зарплат, и оценивают реальное сокращение финансирования примерно в 10%. Участники опасаются, что нехватка средств приведет к сокращению рабочих мест, ухудшению условий обучения и ограничению возможностей для исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    В понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

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    22 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ к содействию в возобновлении переговоров по Приднестровью

    Полянский: Россия призвала ОБСЕ возобновить работу переговорного формата «5+2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию содействовать возобновлению переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    Российская сторона исходит из критической важности возобновления полноценной работы этого формата, заявил Полянский на заседании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    «Настоятельно призываем спецпредставителя (действующего председательства ОБСЕ Томаса Ленка) и развернутую в Молдавии миссию нарастить работу со всеми заинтересованными сторонами по вопросу его перезапуска. Также ожидаем от них сбалансированного и беспристрастного подхода к выполнению своих функций», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что механизм «5+2» за долгие годы своего существования доказал незаменимость в поиске решений для противоречий, возникающих в рамках урегулирования.

    В переговорах формата «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь (стороны конфликта), Россия, Украина и ОБСЕ (посредники), а также Евросоюз и США (наблюдатели). В настоящее время работа формата приостановлена.

    До этого в среду глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об отказе молдавского правительства от мирного урегулирования конфликта.

    Ранее экс-глава парламента Приднестровья Александр Щерба не исключил перехода молдавских властей к силовому решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в регионе.

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    22 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Advance: Диалог с Москвой перестает быть в ЕС политическим табу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возобновление экономического сотрудничества России и Словакии означает постепенное завершение периода табу на диалог с Москвой в Евросоюзе, считает хорватский портал Advance.

    «Период, когда любой разговор с Москвой автоматически означал нарушение политических табу, постепенно подходит к концу. <…> Мы можем в буквальном смысле оказаться в ситуации, когда даже самые ярые критики России тайно ведут с ней дела «под столом», – приводит ТАСС публикацию Advance.

    Авторы статьи отмечают, что причиной этой тенденции является стремление США наладить деловые отношения с Россией. Они подчеркнули, что Европа всегда следовала за Вашингтоном, поэтому неудивительно, что эта практика продолжается и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил о необходимости возвращения Евросоюза к прагматичному диалогу с Москвой.

    В феврале газета Pais сообщила об обсуждении в европейских странах идеи возобновления прямых контактов с Россией.

    Издание Strategic Culture назвало невозможным процветание Европы без восстановления отношений с Москвой.

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