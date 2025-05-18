Politico: Соратник Джеорджеску Потра готовил госпереворот в Румынии

Tекст: Ирма Каплан

Утром декабря 2024 года кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску собрался со сторонниками в конноспортивном центре «Джбара» и что-то горячо обсуждал, эти разговоры, по мнению следствия, были предвестниками готовящегося переворота в Румынии с участием вооруженных наемников, заявила газета Politico.

«Следователи теперь рассматривают встречу на ранчо как ключевой момент в том, что, по их мнению, было заговором с целью дестабилизации обстановки в Румынии после отмены результатов выборов и организации мятежа в стиле американского Капитолия 6 января 2021 года», – сказано в материале.

Подозреваемым в организации переворота, по мнению газеты, является Горациу Потра – соратник Джеорджеску. Поздно вечером на следующий день после встречи на ранчо Потра был арестован, когда направлялся в Бухарест в составе колонны из пяти автомобилей, заполненных, как сообщается, вооруженными людьми.

По данным прокуратуры, они направлялись в столицу Румынии, чтобы якобы спровоцировать беспорядки в знак протеста против решения суда отменить результаты голосования, где в первом туре лидером стал Джеорджеску.

«Решение суда последовало за публикацией секретных отчетов разведки предполагающих, что иностранная держава, вероятно, Россия, якобы вмешалась, чтобы склонить выборы в пользу Джеорджеску, который скептически относится к НАТО, является сторонником Москвы и угрожал прекратить помощь Украине», – пишет газета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлина Джеорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джеорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.

Хотя Конституционный суд Румынии отменил победу Джеорджеску в первом туре выборов из-за якобы российских «кибератак», позже румынская налоговая служба выяснила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии.