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    К власти в ФРГ пришла хромая коалиция
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 22:50 • Новости дня

    Симион пообещал назначить Джорджеску премьером при победе на выборах в Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлину Джорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

    «Это обязательство, которое я взял перед румынами. Это нормально, что я делаю такой шаг. Назначение возможно, если он (Джорджеску) сам этого захочет», – сказал Симион.

    Симион сказал, что Джорджеску «заслуживает прийти к руководству страной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Digi24.

    Лидер партии AUR подчеркнул, что сможет обеспечить поддержку в парламенте для утверждения будущего правительства. Он добавил, что неоднократно обсуждал с Джорджеску возможную конфигурацию правительства, однако основной задачей назвал успешное прохождение «вехи 18 мая» – даты выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов. Он выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джорджеску на президентских выборах.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области
    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военкор Александр Коц обозначил три возможных сценария дальнейших действий ВСУ на границе Курской области в районе населенного пункта Теткино.

    В своем Telegram-канале он назвал первым сценарием повторение попыток штурма, как это было в Поповке и Демидовке, что потребует переброски дополнительных сил для купирования угрозы глубокого прорыва.

    Военкор напомнил, что подобная тактика уже применялась в Белгородской области, когда на изоляцию логистики требовались значительные ресурсы, несмотря на малочисленное присутствие противника. По итогу ВСУ не удалось прорваться, хотя были планы выходить в тыл.

    Второй вариант – если удастся закрепиться, вероятны два удара с юга и юго-запада со сходом к райцентру Глушково. Коц считает такой маневр рискованным для противника из-за уязвимой логистики, и напоминает, что осенью попытки ударов через Новый путь на Веселое были успешно отбиты.

    Третий сценарий предполагает отвлекающий характер атак на Теткино и Новый путь, в то время как основной удар может быть нанесен в другом месте, однако подобных неожиданных прорывов ранее не происходило.

    Коц выразил обеспокоенность за участок границы у Рыльского и Хомутовского районов, где густые леса и заказники.

    Он полагает, что основная задача противника – замедлить формирование российской зоны безопасности в Сумской области, а не захват значительных территорий. Коц считает, что события, вероятно, разовьются по первому сценарию.

    Напомним, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области. Противник атаковал участок границы в районе населенного пункта Теткино. Военкоры назвали произошедшее попыткой украинских властей омрачить празднование 80-летия Победы.

    Военнослужащие группировки «Север» отразили атаку украинской армии. Опубликованы кадры того, как были уничтожены две инженерные машины разграждения (ИМР) и одна единица УР-77.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

    Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

    Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

    Коментарии (15)
    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    6 мая 2025, 05:36 • Новости дня
    Renault и Stellantis предупредили об угрозе обвала авторынка ЕС
    Renault и Stellantis предупредили об угрозе обвала авторынка ЕС
    @ Hendrik Schmidt/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жесткие требования Евросоюза сделали невозможным выпуск дешевых «народных» автомобилей, автопрому грозит снижение продаж и обвал рынка из-за регламента ЕС, заявили председатель правления автоконцерна Stellantis Джон Элканн и исполнительный директор Renault Лука де Мео.

    «Европейский авторынок находится в упадке уже пять лет, и это единственный крупный мировой рынок, который не восстановился после пандемии COVID-19», – приводит слова Элканна ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Элканн сообщил, что продажи автомобилей в Европе падают: в 2024 году реализовано 15 млн машин против 18 млн в 2019 году. По словам де Мео, рынок может сократиться вдвое за следующее десятилетие, если нынешняя политика ЕС сохранится.

    Они связывают резкий рост цен на младшие модели с ужесточением экологических стандартов и переходом к электромобилям. Они отмечают, что штрафы за превышение лимита выбросов делают производство «народных» автомобилей нерентабельным, требования по безопасности и экологии для малолитражек и крупных авто приравнены друг к другу.

    Де Мео заявил: «Все, о чем мы просим, – это дифференцированное регулирование для маленьких автомобилей. Существует слишком много правил, разработанных для больших и дорогих автомобилей, что означает, что мы не можем производить маленькие автомобили с приемлемым уровнем рентабельности. Невозможно относиться к автомобилю длиной 3,8 м как к автомобилю длиной 5,5 м!».

    Автоконцерны призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к регулированию, учитывать полный жизненный цикл автомобиля при подсчете выбросов и не ограничиваться стимулированием электромобилей.

    Элканн отметил, что в 2025 году китайский рынок опередит европейский и американский вместе взятые, а Европа рискует утратить статус центра автопрома. «Скажем прямо, рынок не покупает то, что Европа хочет, чтобы мы ему продавали», – заявил Элканн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Volvo Cars объявила о сокращении расходов и персонала на фоне снижения прибыли. Volkswagen принял решение закрыть три завода в Германии для сокращения расходов. Audi решила сократить около 4,5 тыс. рабочих мест на своих предприятиях в ФРГ. Mercedes-Benz оснастит третье поколение моделей CLA двигателем производства китайской компании.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (10)
    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

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    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

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