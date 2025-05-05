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Симион пообещал отказаться от военной поддержки Украины после выборов
Лидер президентской гонки в Румынии Джордже Симион выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи Украине.
Симион неоднократно критиковал власти России и заявлял о недостаточности международных санкций, передает РИА «Новости».
В марте 2025 года в беседе с Financial Times он сказал, что считает Россию «одной из главных угроз для Европы», но в беседе с агентством Reuters отметил, что не считает Россию существенной угрозой для НАТО, а основным риском для восточного фланга альянса назвал возможный распад НАТО.
Симион выступает категорически против отправки военной помощи Украине, заявляя: «Я хочу, чтобы Румыния не участвовала ни в какой войне. Президент Джордже Симион не выведет Румынию из Европейского союза, но полностью введет ее в Шенгенскую зону. И в то же время президент Джордже Симион стремится к присоединению Румынии к Вышеградской группе».
Он подчеркнул, что будет «президентом мира» и не поддерживает военную поддержку какой-либо страны. Симион добавил, что поддерживает переговорное урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. После избрания Трампа президентом США Симион вновь выступил против дополнительной военной помощи Украине и выразил поддержку идее переговоров.
Партия Симиона «Альянс за объединение румын» голосовала против закона, позволяющего сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии. Симиону запрещен въезд на Украину и в Молдавию, украинские власти обвиняют его в «антиукраинской деятельности» и продвижении идеологии унионизма.
Напомним, на президентских выборах в Румынии лидером после полного подсчета голосов стал представитель националистов Джордже Симион.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза.