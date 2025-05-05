Симион пообещал отказаться от военной поддержки Украины после выборов

Tекст: Валерия Городецкая

Симион неоднократно критиковал власти России и заявлял о недостаточности международных санкций, передает РИА «Новости».

В марте 2025 года в беседе с Financial Times он сказал, что считает Россию «одной из главных угроз для Европы», но в беседе с агентством Reuters отметил, что не считает Россию существенной угрозой для НАТО, а основным риском для восточного фланга альянса назвал возможный распад НАТО.

Симион выступает категорически против отправки военной помощи Украине, заявляя: «Я хочу, чтобы Румыния не участвовала ни в какой войне. Президент Джордже Симион не выведет Румынию из Европейского союза, но полностью введет ее в Шенгенскую зону. И в то же время президент Джордже Симион стремится к присоединению Румынии к Вышеградской группе».

Он подчеркнул, что будет «президентом мира» и не поддерживает военную поддержку какой-либо страны. Симион добавил, что поддерживает переговорное урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. После избрания Трампа президентом США Симион вновь выступил против дополнительной военной помощи Украине и выразил поддержку идее переговоров.

Партия Симиона «Альянс за объединение румын» голосовала против закона, позволяющего сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии. Симиону запрещен въезд на Украину и в Молдавию, украинские власти обвиняют его в «антиукраинской деятельности» и продвижении идеологии унионизма.

Напомним, на президентских выборах в Румынии лидером после полного подсчета голосов стал представитель националистов Джордже Симион.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза.