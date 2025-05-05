То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Симион занял первое место на выборах президента Румынии
На прошедших в воскресенье президентских выборах в Румынии лидером после полного подсчета голосов стал представитель националистов Джеордже Симион.
Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала окончательные результаты первого тура президента страны. После обработки 100% бюллетеней Джеордже Симион, возглавляющий националистическую партию «Альянс за объединение румын», получил 40,96% голосов.
На втором месте оказался независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,99%. Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию, набрал 20,07% и занял третью позицию, передает РИА «Новости».
В борьбе за пост президента участвовали одиннадцать кандидатов. Помимо Симиона, Дана и Антонеску претендентами были лидер партии USR Елена Ласкони, бывший премьер Виктор Понта, глава национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, Лавиния Шандру из Социал-либеральной гуманистической партии, Джон-Ион Бану от партии Natiunea Romana, экс-глава внешней разведки Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу и Себастьян Попеску из «Новой Румынии».
По законодательству Румынии, если ни один кандидат не набрал более половины голосов, то через две недели организуют второй тур, победитель которого определяется простым большинством.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.