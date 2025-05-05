Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

  • Новость часаОпубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах
    В Германии сформирован новый кабинет министров
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 12:08 • В мире

    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути». Такие прогнозы уже звучат в западной прессе по итогам прошедшего в Румынии первого тура выборов президента страны. Насколько обоснованы подобные оценки и что означает победа крайне правого политика Джордже Симиона и для ЕС, и для Украины, и для России?

    4 мая в первом туре президентских выборах в Румынии победил лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион. Он получил почти 41% голосов. «Эти выборы касаются не одного кандидата или другого, а каждого румына, которого обманывали, игнорировали, унижали, но который все еще имеет силы верить и защищать свою идентичность и права», – заявил Симион.

    Причем под обманом, унижением и игнорированием он имеет в виду конкретные события. А именно отмену итогов первого тура президентских выборов, который прошел в ноябре 2024 года – просто потому, что там первое место занял коллега Симиона по крайне правому лагерю Кэлин Джорджеску. Румынский суд без всяких доказательств назвал выборы сфальсифицированными, а Джорджеску – чуть ли не русским агентом. И затем назначил новое голосование, на которое победитель прошлого допущен не был.

    Поэтому не удивительно, что избиратели Джорджеску и сам опальный политик сплотились вокруг Симиона, который выступает против предоставления военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу.

    Однако Джорджеску и Симион – не полные единомышленники. Приклеенный к Джорджеску ярлык «пророссийского» Симиону не грозит. Симион позволяет себе достаточно жесткие высказывания против Москвы. Говорит о том, что «Россия представляет наибольшую опасность для Румынии, Польши и стран Балтии».

    Симион выступает также за возврат «румынских» территорий, входивших когда-то в состав СССР – в том числе выступает за присоединение Молдавии к Румынии. Однако он не любит киевский режим и украинских беженцев – поэтому и выстраивал кампанию в том числе на лозунге прекращения их финансовой поддержки. Негативно он относится и к режиму брюссельскому.

    Более того, Джордже Симион имеет возможности свой негатив превращать в реальные политические шаги. Да, номинально президент не правит – однако он является главой Совета национальной безопасности. И в этой должности может наложить вето на любое решение и имеет сильное влияние на политику безопасности.

    Поэтому западные СМИ имеют все основания опасаться последствий триумфа Симиона во втором туре.

    «Победа крайне правых может привести к тому, что Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути и станет еще одной разрушительной силой внутри блока и трансатлантического оборонного альянса», – возмущается британская The Guardian.

    Однако самой большой проблемой победа Симиона станет для Европейского союза. И не только потому, что попытка отменить первый тур выборов не привела к победе (как говорит сейчас лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, «Румыния подарила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен красивый бумеранг), а еще и потому, как пройдет второй тур.

    На самом деле проблема для ЕС не только и даже не столько в том, что несистемный кандидат в первом туре занял первое место. В той же Франции и Нидерландах уже научились решать эту проблему с помощью хитрой политической уловки. Если условная нидерландская Партия свободы побеждает на парламентских выборах, то пришедшие за ней партии образуют коалиции и лишают «радикалов» мандата на формирование правительства. Если выборы проходят в два тура – будь то парламентские или президентские, как во Франции – то во втором туре все объединяются против несистемного кандидата и не пускают его во власть.

    Для такой схемы нужно, чтобы противостоящий «радикалу» политик был центристом. Чтобы он сумел консолидировать вокруг себя все системные и околосистемные голоса. И Елена Ласкони, вышедшая в 2024 году с Джорджеску во второй тур, таким политиком не была. Ее считали ультралибералом, для которой потребности Евросоюза были выше, чем интересы Румынии.

    Сейчас же Ласкони во второй тур не пустили – она набрала всего 7% голосов. По всей видимости, власти рассчитывали на то, что во второй тур пройдет их представитель – кандидат от правящей коалиции (социал-демократов, национал-либералов и Демократического альянса венгров) Крина Антонеску. Центрист и атлантист, он имел все шансы аккумулировать электорат и не допустить победы Симиона. В том числе и благодаря задействованию административного ресурса – правящая коалиция сейчас контролирует 75% всех румынских мэров. Антонеску как представитель власти аффилирован с попыткой украсть выборы 2024 года – но все-таки далеко не все румыны считают эту попытку неправильной.

    Однако схема румынских властей не удалась, уж слишком токсичными оказались нынешние власти для электората. И в результате второе место, опередив Антонеску буквально на процентный пункт, занял мэр Бухареста Никушор Дан.

    Да, он менее отталкивающий, чем Ласкони. Номинально центристский независимый кандидат, набравший очки за счет борьбы с коррупцией. Выступающий, кстати, против присоединения Молдавии. Однако в то же время Никушор Дан не выглядит сейчас как однозначный фаворит второго тура, способный собрать голоса. Уж слишком противоречива его личность, и уж слишком велик разрыв. Кэлин Джорджеску в первом туре в 2024 году выиграл с 23%, обойдя Елену Ласкони почти на 4%. Сейчас же Симион опережает Дана на целых 20%.

    «Никогда в истории румынской демократии кандидат, победивший в первом туре с перевесом в 1,9 млн голосов, как Джордже Симион над Никушором Даном, не был побежден во втором туре», – пишет одно из румынских СМИ. И напоминает, что значительная часть избирателей пришедшего третьим Виктора Понту (взявшего 13%, то есть 1,2 млн голосов) уйдет к Джордже Симиону.

    То есть получается, что схема «вывод своего во второй тур и консолидация вокруг него всех системных голосов» начинает давать сбой. Причем не только в Румынии.

    Так, на прошедших 1 мая местных выборах в Великобритании первое место по количеству выигранных мест (677) заняла Партия реформ Найджела Фараджа. На втором оказались либерал-демократы с 370 местами. Крупнейшие же системные партии – консерваторы и правящие лейбористы – взяли соответственно 317 и 98 мест.

    И Европа пока не знает, что с этим делать. Применение административно-судебного ресурса (или, как говорит вице-премьер Италии Маттео Сальвини, «грязных трюков») уже не работает. Консолидация голосов вокруг «правильного» кандидата во втором тоже – по причине отсутствия этого кандидата. А значит, Брюсселю придется либо смириться с тем, что время европейских либералов уходит, либо попытаться удержать власть через более жесткие, диктаторские меры. Что, в свою очередь, поставит вопрос о самом существовании Евросоюза.

    Главное
    Политолог: Укроскептик Симион во главе Румынии выгоден России
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы
    Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине
    Польша столкнулась с рекордным сокращением населения
    Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
    Сыновья Жириновского выиграли судебный спор о наследстве
    «Бессмертный полк» зарегистрировал в Роспатенте новую эмблему

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

    «Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути». Такие прогнозы уже звучат в западной прессе по итогам прошедшего в Румынии первого тура выборов президента страны. Насколько обоснованы подобные оценки и что означает победа крайне правого политика Джордже Симиона и для ЕС, и для Украины, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............