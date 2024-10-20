Дипломаты взяли на контроль дело россиянина, обвиняемого в США в поставках электроники

Российские дипломаты взяли на контроль дело Постового, обвиняемого в США в контрабанде

Tекст: Денис Тельманов

Дипломаты посольства России в Вашингтоне активно следят за развитием уголовного дела против россиянина Дениса Постового, которого американские власти обвиняют в незаконных поставках военной микроэлектроники в Россию, сообщает ТАСС.

Представители посольства утверждают, что поддерживают постоянную телефонную связь с Постовым и намерены продолжать оказывать ему консульско-правовую поддержку.



18 октября в суде округа Колумбия состоялось первое заседание по делу Постового, в ходе которого он не признал свою вину.

Следующее заседание назначено на 4 ноября и пройдет без его участия, так как оно будет носить характер статусной конференции, то есть обсуждения текущего состояния дела.

Министерство юстиции США ранее, 16 сентября, объявило о задержании Постового в Сарасоте, штат Флорида. Ему предъявлены обвинения в сговоре для нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.

Американские власти утверждают, что Постовой поставлял в Россию технологии двойного назначения, которые могли быть использованы в конфликте на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.