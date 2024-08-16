Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Волонтеры эвакуировали жителей из городов и сел Курской области
Волонтеры «Новых Людей» эвакуировали жителей из городов и сел Курской области
Волонтеры фракции «Новые Люди» продолжают эвакуировать жителей из городов и сел Курской области, они помогли выехать из зоны обстрела мужчину, прикованного к инвалидной коляске, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
В своем Telegram-канале он рассказал о волонтерах, которые эвакуировали с помощью минивэна инвалида.
«Просьбы о помощи приходят каждый час. Пожилые люди, которые едва ходят. Инвалиды. За ними нужно ехать по зачастую разбомбленным дорогам на огромной скорости. Я невероятно горжусь каждым, кто сейчас делает эту работу. Выезжая в каждый новый рейс, они понимают всю степень опасности. Но людей невозможно бросить. Поэтому думать здесь не о чем. Нужно ехать и помогать», – подчеркнул Даванков.
Также он поблагодарил всех, кто оказывает помощь и помогает с медикаментами.
«Иркутск помог с медикаментами, Москва – с бронежилетами для волонтеров, вещами для ПВР, Петербург – с машиной для перевозки домашних питомцев. Всех не перечислить», – подчеркнул Даванков.