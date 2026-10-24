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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 13:23 • Новости дня

    Приставы начали взыскивать налоговый долг с жены иноагента Левы из «Би-2»

    Жена иноагента Левы из «Би-2» задолжала налоговой почти 90 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Аси Бортник, жены признанного иноагентом солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, из-за долга по налогам в размере почти 90 тыс. рублей.

    Столичная ФНС России передала акт судебным приставам, которые 13 октября начали исполнительное производство о взыскании с Аси Бортник 89,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в конце августа налоговая служба заблокировала счета индивидуального предпринимателя Бортник, прекратившего деятельность в 2018 году. Решение было принято для взыскания задолженности, а размер отрицательного сальдо единого налогового счета составил почти 89,5 тыс. рублей.

    Министерство юстиции внесло Егора Бортника* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство сыну солиста «Би-2» Федору Бортнику.

    Ранее общественники выявили наличие бизнеса в России у признанного иноагентом Егора Бортника. Сам музыкант заявил об отсутствии у него понятия Родины.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный банк России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых.

    «Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых», – следует из заявления Банка России.

    В заявлении Центробанка также отмечается повышенное текущее ценовое давление, а также сообщается о высоких инфляционных ожиданиях.

    «По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил Банк России.

    Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Совете Федерации спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

    В прошлом месяце регулятор впервые более чем за год принял решение не менять показатель.

    Летом Центральный банк снизил ставку на четверть процентного пункта.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    21 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

    Глава ТПП Катырин предложил повысить лимит доходов самозанятых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил за повышение планки годового дохода для самозанятых с учетом накопленной инфляции.

    Действующий лимит годового дохода в 2,4 млн рублей для самозанятых граждан необходимо увеличить, считает Катырин. На XXII Всероссийском налоговом форуме в Москве он напомнил, что квота была введена еще в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

    «Но 2,4 млн рублей тогда и сейчас – это совсем разный уровень дохода. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть возможность индексации лимита доходов на уровень инфляции», – заявил Катырин.

    По его словам, эксперимент по налогу на профессиональный доход оказался эффективным, позволив многим россиянам легализовать свою работу без сложной отчетности.

    Он добавил, что концепцию дальнейшей трансформации налогового режима после 2028 года нужно обсуждать с привлечением бизнеса уже сейчас, чтобы предприниматели понимали перспективы изменения ставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Торгово-промышленная палата предложила ограничить виды деятельности для самозанятых.

    В феврале Минздрав выступил с инициативой выдавать им больничные листы.

    Ранее в Госдуме призвали разрешить плательщикам налога на профессиональный доход сдавать нежилые помещения.

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    21 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России»

    Медведев: На народную программу «Единой России» выделили более 18 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию народной программы партии в проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено более 18 трлн рублей.

    «Главная задача партии – выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Они подробно отражены в Народной программе, с которой мы победили на выборах в Государственную думу. На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей», – сообщил Медведев в Max.

    Он добавил, что при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению необходимо сохранить финансирование приоритетных направлений программы. Также важно уделить особое внимание поддержке регионов и определить конкретные направления работы партии на предстоящий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев ранее отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России».

    До этого стало известно, что в партию поступило почти 3 млн новых предложений.

    В июне председатель «Единой России» рассказал об успехах социальной части партийной программы.

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    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

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    22 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минтранс назвал сумму трат бюджета на дороги и транспорт в ближайшие три года

    Минтранс: Расходы бюджета на дороги в России превысят 4,2 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России опубликовало параметры проекта бюджета на 2027–2029 годы, в котором на развитие дорожного хозяйства планируется направить 4,2 трлн рублей.

    В проекте бюджета на 2027–2029 годы заложены масштабные средства на развитие транспортной инфраструктуры страны, крупнейшей статьей расходов станет дорожное хозяйство, сообщает Минтранс России.

    В частности, расходы Федерального дорожного фонда на трехлетний период запланированы в объеме 4,257 трлн рублей. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию 1312 км трасс, а также на ремонт и содержание еще 61 тыс. километров дорог. Параллельно продолжится приведение в нормативное состояние региональных сетей.

    На поддержку железнодорожного комплекса выделят 551 млрд рублей, которые преимущественно направят на субсидирование перевозок. Авиационная отрасль получит 298 млрд рублей, из которых 86 млрд рублей составят субсидии на авиаперевозки для сохранения сниженной стоимости билетов.

    «Сегодня в опорную сеть входят 226 гражданских аэродромов», – напомнил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

    Финансирование морского и внутреннего водного транспорта составит 178 млрд рублей, а на развитие и содержание пунктов пропуска через государственную границу направят 157 млрд рублей. На развитие городского пассажирского транспорта предусмотрено 65 млрд рублей с привлечением механизмов льготного лизинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство транспорта подготовило законопроект об обязательном цифровом уведомлении автовладельцев перед эвакуацией машин.

    Во вторник комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.


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    23 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Набиуллина рассказала о растущем интересе россиян к альтернативным сбережениям

    Набиуллина: Интерес россиян к альтернативным сбережениям растет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Склонность россиян к сбережению немного снизилась, однако остается высокой на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина отметила рост интереса жителей страны к альтернативным способам сбережения, передает РИА «Новости». «Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне, продолжает умеренно расти интерес к альтернативным источникам сбережений», – сообщила глава ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Набиуллина сообщила, что восстановление инвестиций в отечественную экономику продолжается на фоне роста производства и импорта профильных товаров.

    Также в пятницу Эльвира Набиуллина заявила о возвращении темпов роста цен к целевому показателю в 4% в первом полугодии 2027 года.

    Ранее глава Центробанка отметила восстановление показателей прибыльности российской экономики до стабильных значений 2017 года.

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    22 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Сбербанк анонсировал презентацию своей новой стратегии на 2027–2029 годы

    Сбербанк: Новая стратегия банка на три года будет представлена 12 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбербанк проведет «день инвестора» 12 ноября, где представит новую трехлетнюю стратегию развития на 2027–2029 годы и подведет итоги действующей.

    Как сообщили в банке, в центре внимания окажутся перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года, передает РИА «Новости». Отмечается, что приверженность человекоцентричности останется ключевым фокусом.

    Ранее Сбербанк направил на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    В сентябре он заявил, что развитие ИИ в скором времени приведет к полному исчезновению классической банковской системы.

    В том же месяце Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

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    22 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

    Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога на выезд из страны для сохранения положительной динамики в туристическом секторе.

    В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

    «Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

    По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

    Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

    Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.

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    23 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Набиуллина назвала число открытых счетов цифрового рубля

    Набиуллина: Количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тыс.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России открыто 270 тыс. счетов цифрового рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    По словам главы ЦБ, интерес к цифровому рублю оказался выше ожиданий. Из 270 тыс. счетов 15 тыс. принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пишет РИА «Новости».

    Набиуллина отметила, что малый и средний бизнес проявляют значимый интерес к возможностям цифрового рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца россияне ежедневно открывали от 3 до 5 тыс. счетов цифрового рубля.

    В сентябре Центробанк отчитался об успешном запуске платформы цифрового рубля.

    Летом Набиуллина заявила о готовности России к массовому внедрению цифровой нацвалюты.

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    23 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о продолжении восстановления инвестиций в экономике России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что восстановление инвестиций в отечественную экономику продолжается на фоне роста производства и импорта профильных товаров.

    Опрос Банка России показал ожидания предприятий относительно умеренного роста инвестиций в четвертом квартале, сообщила Набиуллина. Она отметила, что из-за высокой динамики внутреннего спроса Центробанк повысил оценку роста ВВП на текущий год до 0,5–1%, сообщает РИА «Новости».

    «Восстановление инвестиций продолжается. Об этом можно судить по увеличению производства и импорта инвестиционных товаров, а также по положительной динамике в строительстве», – заявила глава ЦБ.

    Она добавила, что расширение производства в последние месяцы охватило широкий круг отраслей. Оценки будущего спроса и выпуска со стороны бизнеса улучшаются, хотя и остаются сдержанными, а рост потребительской активности несколько замедлился, констатировала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эльвира Набиуллина заявила о возвращении темпов роста цен к целевому показателю в 4% в первом полугодии 2027 года.

    Ранее глава Центробанка отметила восстановление показателей прибыльности российской экономики до стабильных значений 2017 года.

    До этого председатель Банка России указала на отсутствие переохлаждения отечественной экономики.

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    22 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Количество выданных кредитов наличными в России достигло двухлетнего максимума

    Банки России выдали максимальное за два года число кредитов наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Российские банки в сентябре выдали 2,42 млн кредитов наличными, что стало максимальным показателем за последние два года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

    «По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 млн. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 млн кредитов», – говорится в сообщении бюро, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в годовом выражении количество выдач увеличилось на 53%. При этом объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 млрд рублей, снизившись на 4% по сравнению с августом. В годовом выражении прирост объема кредитования достиг 50%.

    Средний размер кредита наличными в сентябре опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. рублей в августе. За год средний размер кредита снизился на 4 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 26 месяцев.

    За третий квартал было оформлено 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн рублей, а с начала года – 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн рублей. Самые крупные кредиты выдавали жителям Москвы (в среднем 329 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (292 тыс. рублей) и Петербурга (290 тыс. рублей).

    Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что спрос на кредиты продолжает расти из-за снижения ставок и искусственного накопления за последние два года. Однако возможности банков ограничены из-за макропруденциальных требований регулятора и растущей закредитованности заемщиков, что вынуждает одобрять меньшие суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила влияние жесткого регулирования на рост кредитования.

    Регулятор ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребительского кредитования.

    Летом Госдума обязала банки уведомлять граждан о новых кредитах через портал «Госуслуги».

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    22 октября 2026, 08:38 • Новости дня
    Молдавия решила взять кредиты для повышения зарплат бюджетникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Молдавии Виктория Белоус заявила, что правительству республики придется прибегнуть к внутренним и внешним займам для повышения зарплат в бюджетной сфере в 2027 году.

    «Зарплатная политика важна, как и другие реформы. Откуда взять деньги? Утверждаем новую налоговую политику, дополнительные средства возьмем, убеждая заплатить тех, кто обычно не платит налоги. Также мы будем занимать деньги как на внутреннем, так и на внешнем рынках», – заявила Белоус.

    По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект госбюджета на 2027 год, который заведомо будет дефицитным. Правительству предстоит согласовать требования о росте зарплат с необходимостью удержать дефицит в рамках 4,5% ВВП, передает РИА «Новости».

    Весной финансовое ведомство предлагало увеличить оклады на 10–30%, однако президент Молдавии Майя Санду признала нехватку средств в казне для этих целей. Республика несколько лет находится в состоянии экономического кризиса, по итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе. На прошлой неделе мэр Кишинева обвинил правящую партию в создании водного кризиса.

    До этого Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетической сфере.

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    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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