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Приставы начали взыскивать налоговый долг с жены иноагента Левы из «Би-2»
Жена иноагента Левы из «Би-2» задолжала налоговой почти 90 тыс. рублей
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Аси Бортник, жены признанного иноагентом солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, из-за долга по налогам в размере почти 90 тыс. рублей.
Столичная ФНС России передала акт судебным приставам, которые 13 октября начали исполнительное производство о взыскании с Аси Бортник 89,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, в конце августа налоговая служба заблокировала счета индивидуального предпринимателя Бортник, прекратившего деятельность в 2018 году. Решение было принято для взыскания задолженности, а размер отрицательного сальдо единого налогового счета составил почти 89,5 тыс. рублей.
Министерство юстиции внесло Егора Бортника* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство сыну солиста «Би-2» Федору Бортнику.
Ранее общественники выявили наличие бизнеса в России у признанного иноагентом Егора Бортника. Сам музыкант заявил об отсутствии у него понятия Родины.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом