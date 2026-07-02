Набиуллина заявила о готовности к широкому использованию цифрового рубля

Tекст: Елизавета Шишкова

Набиуллина сообщила о готовности к массовому внедрению цифрового рубля, передает РИА «Новости».

По ее словам, системно значимые банки и крупные торговые предприятия обязаны будут обеспечить к нему доступ.

«Все готово к широкому использованию цифрового рубля. У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться – все готовы», – заявила она в ходе Финансового конгресса Банка России в Петербурге.

Регулятор также обсуждает с банками возможность запуска пилотного проекта по открытию кошельков для цифрового рубля на их балансе, а не только в ЦБ.

Кроме того, Набиуллина отметила большой потенциал использования смарт-контрактов в бизнесе. В настоящее время такие алгоритмы, автоматически выполняющие условия сделок, создает на платформе цифрового рубля исключительно Банк России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Центробанк сообщил о готовности большинства кредитных организаций к осеннему запуску новой формы национальной валюты.

В марте глава регулятора Эльвира Набиуллина пообещала отказаться от искусственного форсирования процесса внедрения цифрового рубля.

Представители бизнеса проявили значительный интерес к использованию смарт-контрактов в этой сфере.