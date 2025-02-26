Лева из «Би-2» признался в отсутствии понятия Родины

Лева из «Би-2» заявил о равнодушии к Родине и обвинил спецслужбы России в похищении

Tекст: Вера Басилая

Во время телефонного пранка, организованного Вованом и Лексусом, лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник*, включен в список иноагентов) признался, что для него не существует понятия Родины, сообщает РИА «Новости».

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне как бы все равно. У меня понятия «Родина» (нет – прим. ВЗГЛЯД), это такое все… Я не верю во все это», – заявил Лева.

В разговоре со «спонсором из Цюриха» он также рассказал о событиях в Таиланде в 2024 году, заявив, что российские спецслужбы пытались их выкрасть. Лева добавил, что группа состоит из четырех евреев и двух русских, и именно Израиль помог им избежать похищения. Музыкант выразил уверенность, что за ним постоянно наблюдают спецслужбы.

Лева отметил, что этот инцидент позволил ему наладить связи с известными личностями, такими как Максим Кац*, Дмитрий Гудков* и Михаил Ходорковский, все из которых признаны иноагентами в России.

Ранее лидер группы «Би-2» Лева заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги. Бортник также признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима и сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.