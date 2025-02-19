С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.
В разговоре с пранкерами музыкант заявил, что если бы у него были значительные финансовые средства, он купил бы партию снарядов для системы HIMARS для ВСУ, передает «Рен-ТВ».
Также Бортник признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима. Он сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.
Кроме того, Бортник отметил, что несмотря на регулярную финансовую помощь, его собственный уровень жизни остается скромным. Он подсчитал, что общая сумма его вложений в помощь украинским боевикам составила около 100 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом